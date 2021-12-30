Metaverse arsa nedir, nasıl ve nereden alınır? İstanbul arsa fiyatları dijitalde de el yakıyor! Metaverse'de fiyatlar 20 bin liraya kadar çıkıyor

İnternetin geleceği olarak ifade edilen 'Metaverse' evreni üzerinde kurulan hayaller de beklentiler de oldukça büyük. Şu anda yalnızca oyunlaştırma üzerine kurulu olan Metaverse evreninin gelecekte iş yapış şekillerinden sosyal hayata kadar birçok alanı etkileyeceği iddia ediliyor. Metaverse'den satın alınan arsalar ise son günlerin çok konuşulan konularından. Öyle ki, bir Metaverse evreni olan Ovr'de Türkiye'nin en değerli arazileri çoktan alıcı bulmuş bile.
Hürriyet'in haberine göre; Ovr evreninde Türkiye'de 20 bin, İstanbul'da 11 bini aşkın parselin satın alındığı gözüküyor. Satın alınan yerlerin İstiklal Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Ortaköy, Rumeli Hisarı, Kadıköy, Nişantaşı, Bebek gibi gerçek hayatta da ülkemizin en değerli alanları olması dikkat çekiyor.
DEĞERLİ YERLER KAPILMIŞ! ORTAKÖY SAHİLİ 500 LİRA
Mobil uygulama üzerinden çeşitli görevler yapılan Ovr oyununda dünya tam 1.6 trilyon parsele bölünüyor. Bu parseller harita üzerinden belirlenerek açık arttırmayla satın alınabiliyor. İstanbul'da ortalama bir Metaverse parselinin bedeli 200 Türk Lirası'na denk geliyor. Şu anda İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir Metaverse parseli 135 lira iken, Ortaköy sahilinde bu rakam 500 liraya kadar çıkıyor. Parseller küçük olduğu için 50 parselli geniş bir arazinin bedeli 20 bin liraları buluyor. Bu evrene ilgi o kadar yoğun ki, en değerli alanlar çoktan satın alınmış ve satışa çıkarılmış bile. Örneğin, Çırağan Caddesi üzerinde parsel bulmak neredeyse imkânsız. Stadyum, saray, cami, köprü gibi sembol alanlar tamamen tükenmiş. Yani yeni kullanıcıları ancak 'ilerde değerlenecek' parseller kalmış.