Metaverse arsa nedir, nasıl ve nereden alınır? İstanbul arsa fiyatları dijitalde de el yakıyor! Metaverse'de fiyatlar 20 bin liraya kadar çıkıyor

MAĞAZA AÇIP SATIŞ YAPMAYA BAŞLADILAR

Metaverse ismi bu sanal dünyanın ortak ismi. İçerisinde şimdilik 'oyun tabanlı' farklı platformlar yer alıyor. Yani herkes bir evren oluşturup burada çeşitli özelliker sunabiliyor. Bu durum öncelikle markaların ilgisini çekmiş durumda. Dünyaca ünlü birçok marka Metaverse'de alanlar satın alıp şimdiden mağazalar açmaya başladı. Bunlardan biri giyim devi H&M. Sanal alemde mağaza açan marka, ürünlerini buradan pazarlıyor. Diğer bir örnek ise perakende zinciri Walmart. Söz konusu marketin Metaverse evreninde oluşturduğu mağazaya girip alışveriş yapılabiliyor. Yapılan alışverişe şirketin dijital müşteri temsilcileri de yardımcı oluyor. Alınan ürünler fiziki olarak eve kadar teslim edilebiliyor. Ödemeler ise dijital cüzdan aracılığıyla yapılabiliyor.

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