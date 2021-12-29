Amazon Alexa ölüme sürüklüyordu! Yapay zekâ faciası son anda önlendi!

Küçük kızın annesi Kristin Livdahl, Twitter'da yaşananları şöyle anlattı:

"Daha önce YouTube'da bir [beden eğitimi] öğretmeninden, ayağınızdaki bir ayakkabıyla uzanmak ve yuvarlanmak gibi bazı fiziksel meydan okumalar izleyip, bunları yapıyorduk. Dışarıda hava kötüydü. [Kızım] sadece bir tane daha yapmak istedi."

O sırada Amazon Echo asistanı, internette bulduğu bir meydan okumaya önerdi ve "Bir telefon şarj cihazını prizin yarısına kadar takın, ardından açıktaki uçlara bozuk para ile dokunun" dedi.