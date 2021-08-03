Gizli numaradan nasıl aranır? Vodafone, Turkcell, Türk Telekom özel numaradan nasıl aranır?

TURKCELL NUMARA GİZLEME SERVİSİ

Turkcell.com.tr en altta bulunan "İşlem Merkezi" sayfasına, Turkcell şifrenizle giriş yaparak ulaşabilir, açılan sayfanın sol kısmında yer alan "Ayarlarım" seçeneği altında yer alan "Çağrı Ayarlarım" sayfasından numara gizleme/gösterme işlemini yapabilirsiniz. Gizleme/gösterme işlemini hemen yapmak için tıklayın.



Ayrıca, telefonunuzdan hızlı bir şekilde "gizliden arama" yapabilmek için telefonunuzdaki "numara gizleme/gösterme" seçeneğini kullanabilirsiniz. Bunun için herhangi bir numarayı tuşlamadan önce ilk olarak #31# yazınız ve sonrasında telefon numarasını 11 haneli şekilde tuşlayarak kendi numaranızı gizleyebilirsiniz. Örnek: #31#05321234567



Bu şekilde telefonunuzdan kolayca gizliden arama yapabilirsiniz. Bir sonraki aramanızda yine #31# tuşlamadığınız sürece telefon numaranız görünür şekilde olacaktır.