Gizli numaradan nasıl aranır? Vodafone, Turkcell, Türk Telekom özel numaradan nasıl aranır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca telefon kullanıcısı bu soruların yanıtlarını yoğunlukla araştırır oldu. Numarasının görünmesini istemeyen kullanıcılar operatörlerinden bu işlemlerin nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
VODAFONE NUMARA GİZLEME SERVİSİ
Vodafone Numara Gizleme servisi, aradığınız telefonun ekranında kendi numaranızın görünmemesini sağlayan ücretsiz bir servistir.
Telefon numaranızı gizlemek için, Yanımda İnternet Arama Ayarlarım sayfasındaki "Numaramı Gizle" servisini kullanabilirsiniz. Vodafone Numara Gizleme Servisi, tüm Vodafone abonelerinin ücretsiz yararlandığı bir servistir. Arama Ayarlarım sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
Telefon numaranızı bir sefere mahsus gizlemek istediğinizde ise, aramak istediğiniz numaranın başına #31# yazarak, aradığınız kişinin numaranızı görmesini engelleyebilirsiniz. Örneğin: #31#0542212123457
Ayrıca, hızlı bir şeklide gizli numaradan arama yapmak için telefonunuzdaki "numara gizleme/gösterme" seçeneğini kullanabileceğinizi de hatırlatmak isteriz.
TURKCELL NUMARA GİZLEME SERVİSİ
Turkcell.com.tr en altta bulunan "İşlem Merkezi" sayfasına, Turkcell şifrenizle giriş yaparak ulaşabilir, açılan sayfanın sol kısmında yer alan "Ayarlarım" seçeneği altında yer alan "Çağrı Ayarlarım" sayfasından numara gizleme/gösterme işlemini yapabilirsiniz. Gizleme/gösterme işlemini hemen yapmak için tıklayın.
Ayrıca, telefonunuzdan hızlı bir şekilde "gizliden arama" yapabilmek için telefonunuzdaki "numara gizleme/gösterme" seçeneğini kullanabilirsiniz. Bunun için herhangi bir numarayı tuşlamadan önce ilk olarak #31# yazınız ve sonrasında telefon numarasını 11 haneli şekilde tuşlayarak kendi numaranızı gizleyebilirsiniz. Örnek: #31#05321234567
Bu şekilde telefonunuzdan kolayca gizliden arama yapabilirsiniz. Bir sonraki aramanızda yine #31# tuşlamadığınız sürece telefon numaranız görünür şekilde olacaktır.