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    • Teknoloji
    • 03.08.2021 14:07
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    • 03.08.2021 14:07
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    Gizli numaradan nasıl aranır? Vodafone, Turkcell, Türk Telekom özel numaradan nasıl aranır?

    Gündemde vatandaşlar sıkça Gizli numaradan nasıl aranır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Herhangi bir nedenden dolayı numarasının gözükmesini istemeyenler gizlemenin yollarını araştırıyor ve kendi operatörlerinde nasıl yapıldığını merak ediyor. Bir defaya mahsus ya da devamlı uygulamak isteyenlerin merak ettiği bilgiler neler? Vodafone, Turkcell, Türk Telekom özel numaradan nasıl aranır?

    takvim.com.tr
    Gizli numaradan nasıl aranır?

    Gizli numaradan nasıl aranır? Vodafone, Turkcell, Türk Telekom özel numaradan nasıl aranır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca telefon kullanıcısı bu soruların yanıtlarını yoğunlukla araştırır oldu. Numarasının görünmesini istemeyen kullanıcılar operatörlerinden bu işlemlerin nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    VODAFONE NUMARA GİZLEME SERVİSİ

    Vodafone Numara Gizleme servisi, aradığınız telefonun ekranında kendi numaranızın görünmemesini sağlayan ücretsiz bir servistir.

    Telefon numaranızı gizlemek için, Yanımda İnternet Arama Ayarlarım sayfasındaki "Numaramı Gizle" servisini kullanabilirsiniz. Vodafone Numara Gizleme Servisi, tüm Vodafone abonelerinin ücretsiz yararlandığı bir servistir. Arama Ayarlarım sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

    Telefon numaranızı bir sefere mahsus gizlemek istediğinizde ise, aramak istediğiniz numaranın başına #31# yazarak, aradığınız kişinin numaranızı görmesini engelleyebilirsiniz. Örneğin: #31#0542212123457

    Ayrıca, hızlı bir şeklide gizli numaradan arama yapmak için telefonunuzdaki "numara gizleme/gösterme" seçeneğini kullanabileceğinizi de hatırlatmak isteriz.

    TURKCELL NUMARA GİZLEME SERVİSİ

    Turkcell.com.tr en altta bulunan "İşlem Merkezi" sayfasına, Turkcell şifrenizle giriş yaparak ulaşabilir, açılan sayfanın sol kısmında yer alan "Ayarlarım" seçeneği altında yer alan "Çağrı Ayarlarım" sayfasından numara gizleme/gösterme işlemini yapabilirsiniz. Gizleme/gösterme işlemini hemen yapmak için tıklayın.

    Ayrıca, telefonunuzdan hızlı bir şekilde "gizliden arama" yapabilmek için telefonunuzdaki "numara gizleme/gösterme" seçeneğini kullanabilirsiniz. Bunun için herhangi bir numarayı tuşlamadan önce ilk olarak #31# yazınız ve sonrasında telefon numarasını 11 haneli şekilde tuşlayarak kendi numaranızı gizleyebilirsiniz. Örnek: #31#05321234567

    Bu şekilde telefonunuzdan kolayca gizliden arama yapabilirsiniz. Bir sonraki aramanızda yine #31# tuşlamadığınız sürece telefon numaranız görünür şekilde olacaktır.

        TÜRK TELEKOM NUMARA GİZLEME SERVİSİ

        Gizli numaralardan gelen aramaları artık engelleyebilirsiniz. Servisi aktive etmeniz durumunda gizli numaralardan gelen aramalar size yönlendirilmeyecektir. Gizli numara ile arayan kişiye, sizin gizli numaralardan çağrı kabul etmediğiniz bilgisi verilecektir.Servis kullanımı ücretsizdir.

        Wep üzerinden;

        Gizli numara engelleme aktivasyon ve deaktivasyon işlemlerinizi wap.avea.com.tr'den "Online İşlemler" altındaki "Servisler" yolunu izleyerek "Gizli Numara Engelleme" menüsü altından yapabilirsiniz.

        *253# ile;

        *Gizli numaralardan gelen çağrıları engellemek veya alabilmek için *253#yazarak arama yapmanız yeterli.

        *253# ye arama yaptığınızda, gizli numaralardan çağrı engelleme servisi mevcut durumunu değiştirecek (aktif ise deaktif, deaktif ise aktif olacak) ve telefon ekranınızda ilgili bilgiyi görebileceksiniz.

        *100# ile;

        Gizli numara engelle aktivasyon işlemlerinizi *100# İşlemler menüsünden yapabilirsiniz.
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