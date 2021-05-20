DEDELER FACEBOOK, TORUNLAR INSTAGRAM DİYOR

Araştırmada katılımcılara, 'Hangi sosyal medya mecralarını kullanıyorsunuz?' şeklinde bir başka dikkat çekici soru yöneltildi. Bu soruya yüzde 89.7 ile en yüksek yanıtı baby boomers kuşağı verdi. Bu kuşağın en çok tercih ettiği sosyal mecra Facebook oldu. Baby boomers kuşağını yüzde 83.3 ile X kuşağı, yüzde 81.7 ile Y kuşağı ve yüzde 72.3 ile Z kuşağı izledi.

Aynı soruya Z kuşağı katılımcıların yüzde 79.9'u Instagram derken, yine Z kuşağı vatandaşların yüzde 64.8'i Twitter dedi. İlgili soruda Snapchat diyen Z kuşağı katılımcıların oranı yüzde 13.4 olurken, Tiktok diyenlerin oranı ise yüzde 22.8'lik bir oranla Z kuşağını işaret etti. Sosyal mecralardan Linkedin'i kullandığını belirten Y kuşağı katılımcıların oranı ise yüzde 4.3 oldu.