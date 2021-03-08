TARİFEYE EK CEP TELEFONU ALMANIN AVANTAJLARI

Tarifeye ek olarak cep telefonu satışlarının yanında bir de GMS operatörleri bazı dönemlerde peşin fiyatına taksitli olarak cep telefonu satışı kampanyası düzenlemektedir. Bu yüzden taksitli ve tarifeye ek olarak cep telefonu almak isteyenler mutlaka kampanyaları takip ederek almak istedikleri modellerin kampanyalarını önceden bilmelidir.

Faturalı hat sahipleri taahhüt vererek tarifelerine ek olarak ücret ilavesi ile telefon alımı yapabilirler. Vodafone Turkcell bayilerinden tarifeye ek olarak cep telefonu satışları artık peşin alımların önüne geçmiştir. Telefonu bozulan veya modelini yükseltmek isteyen tüketiciler GSM operatörlerinin bayilerine giderek yüksek fiyatlardaki akıllı cep telefonlarını vadeli bir şekilde alabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise toplam vadede ödenecek olan farkın az olmasıdır.