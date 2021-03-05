Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Milli Uzay Programı hakkında yaptığı açıklamalar dünya basınında geniş yer bulmuş gözleri yeniden Türkiye'ye çevirmişti. Türkiye'nin Milli Uzay Sondaları dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU
Başkan Erdoğan programda "Bu program gerçekçi ama bir o kadar da rekabetçi hedefleri kapsayan içeriğiyle ülkemizin uzaydaki yol haritası olacaktır. Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum." şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan uzay programı hakkında şu şekilde konuşmuştu;