Özellikle online satış ve internet üzerinden oyun indirmenin popülerliğini bu dönemde giderek arttırdığı göz önünde bulundurulduğunda fiziksel satış yapan oyun perakendecilerinin para kaybetmesi kaçınılmaz oldu. Bu dönemde ciddi kayıplar yaşayan ve 450 mağazasını kapatmayı hedefleyen GameStop ise bir anda beklenmedik bir hisse yükselişi yaşadı.
ÖLÜ YATIRIM DİRİLDİ
Çoğu insanın ölü olarak yazdığı bir şirket aniden hisse senedi fiyatının hiçbir sebep yokken yaklaşık yüzde 300'e yaklaşan bir yükselme yaşadığında Wall Street'in birinci gündem maddesi haline geldi.
3.25 DOLARDAN 148 DOLARA ÇIKTI
3.25 dolar seviyesine kadar gerilemiş olan GameStop hisseleri bir anda 148 dolara kadar yükseliş gösterdi. Bu artış borsada deprem etkisi yarattı. Tüm yatırımcıların diline düşen bu yükseliş sosyal medyada da gündem haline dönüştü.