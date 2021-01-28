DEDİKODU İLE TIRMANDI

Video oyun perakendecisinin bu beklenmedik hisse yükselişinin sebebi ise aslında basit bir piyasa mekaniği hikâyesi. Ancak aynı zamanda eğlenceli ve kâr amaçlı bir hisse senedi satın alma çılgınlığı. Şirketin hisselerinin ciddi değer kaybetmesi ile birlikte 2 milyondan fazla abonesi olan dijital sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit üzerinde GameStop hisselerinin yükseleceğine dair yaratılan dedikodu haberler, küçük yatırımcıların bu ucuz hisselere ciddi bir alım yaratmasına sebep oldu. Böylece aşırı alım ile birlikte hisseler ederinin çok üzerinde bir değer kazandı. Ancak Wall Street'te bu hisse yükselişinin manipülatif bir yükseliş olduğu vurgusu yapılırken bu yükselişin ardından başlayacak satışlar ile şirket hisselerinde sert bir düşüş beklentisi hâkim durumda.

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