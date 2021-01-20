



Benzer bir başvuru geçtiğimiz dönemde Parler isimli uygulama için yapılmış, alınan karar sonrası uygulama Apple ve Google tarafından uygulama marketlerinden kaldırılmıştı.



Telegram ise belirlediği şiddet yanlısı hesapları, grupları ve kanalları kapatmaya başladı. NTV'nin haberine göre, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov da konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.