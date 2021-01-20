Kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' adımı ile gündemde olan WhatsApp'ın bu kararı alternatif uygulamalara olan ilgiyi artırdı.
O uygulamalardan birisi olan Telegram son birkaç haftada milyonlarca yeni kullanıcıya kavuştu. Ancak tarihinin en parlak dönemlerinden birisini yaşayan şirket ABD'den kötü bir haber aldı.
Şiddet yanlısı hesapların varlığı nedeniyle Telegram için Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.
Benzer bir başvuru geçtiğimiz dönemde Parler isimli uygulama için yapılmış, alınan karar sonrası uygulama Apple ve Google tarafından uygulama marketlerinden kaldırılmıştı.
Telegram ise belirlediği şiddet yanlısı hesapları, grupları ve kanalları kapatmaya başladı. NTV'nin haberine göre, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov da konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.
"Telegram, Hizmet Şartları gereği şiddet yanlısı çağrıların engellenmesi için çalışıyor" diyen Durov sözlerine şöyle devam etti:
"Ekibimiz, sıkı çalışma sonucunda yüzlerce şiddet yanlısı hesabı kapatarak olayların büyümesini engelledi. Raporladığınız her kanalı titizlikle inceliyor ve gerekli işlemleri yapıyoruz"
TELEGRAM'IN KURUCUSU DUROV: "İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK DİJİTAL GÖÇÜNE TANIK OLABİLİRİZ"
Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da Telegram'a katıldıklarını belirterek, liderlerin Telegram'ı tercih etmesinden ötürü onur duyduklarını bildirdi.
Durov, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz." ifadesini kullandı.
Pavel Durov, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamaya yönelik yeni kullanıcı akışının hızlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.
Telegram'a yönelik küresel çapta bir ilgi olduğunu belirten Durov, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram kanallarını açtılar." ifadelerini kullandı.
Telegram kanallarının, liderlerin kitleleriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasının "tek doğrudan yolu" olduğunu savunan Durov, "Liderlerin Telegram'ı tercih etmesinden ötürü onur duyduk. Telegram kanalları, 2010'ların teknoloji platformlarıyla eş anlamlı hale gelen manipülatif algoritmaları kaldırarak kamusal iletişime şeffaflık ve bütünlük kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.
Telegram kullanıcı sayısının bu yılın ilk haftasında 500 milyon kişiyi geçtiği açıklanmıştı.