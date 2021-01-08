Skype hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

SKYPE HESABINI SİLMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eğer hesabınızın herhangi bir Microsoft hesabı ile bağlantısı yoksa, sadece Skype hesabı silme işlemi yapacağınız için işleminizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ancak silmek istediğiniz Skype hesabınız Microsoft hesabınız ile bağlantılı durumda ise biraz farklı bir yol izlemeniz gerekiyor. Skype hesabını silerken Microsoft hesabınız da tamamen silineceği için bu işlemi çok daha dikkatli bir şekilde yapmalı ve Skype müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek bu konuda yardım istemelisiniz.

Skype hesabını kapatma işleminde unutulmaması gereken diğer bir nokta ise; daha önce satın alınan müzik, film veya oyunların da hesap ile birlikte silineceğidir.