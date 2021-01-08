Skype hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En çok kullanılan iletişim platformlarından birisi olan Skype evde de olsanız iş ya da sevdiklerinizle görüntülü ve sesli konuşma yapmanıza imkan tanıyor. Benzer farklı uygulamalar da olduğundan buradaki hesabını silmek isteyenler Skype hesap silme nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Herhangi bir nedenden olayı hesabını silmek isteyenler için Skype kalıcı hesap kapatma adımları haberimizde yer alıyor.
SKYPE HESAP KAPATMA İŞLEMİ GERİ ALINABİLİR Mİ?
Skype kapatma adımlarını uyguladıktan sonra 60 gün içerisinde hesabınıza giriş yaparsanız Skype hesabı kapatma işleminiz iptal olur ve hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak giriş yapmazsanız, 60 günün sonunda Skype hesabı silinir, yani kalıcı olarak Skype hesabı kapatma işlemini gerçekleştirmiş olursunuz.
SKYPE HESABINI SİLMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Eğer hesabınızın herhangi bir Microsoft hesabı ile bağlantısı yoksa, sadece Skype hesabı silme işlemi yapacağınız için işleminizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ancak silmek istediğiniz Skype hesabınız Microsoft hesabınız ile bağlantılı durumda ise biraz farklı bir yol izlemeniz gerekiyor. Skype hesabını silerken Microsoft hesabınız da tamamen silineceği için bu işlemi çok daha dikkatli bir şekilde yapmalı ve Skype müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek bu konuda yardım istemelisiniz.
Skype hesabını kapatma işleminde unutulmaması gereken diğer bir nokta ise; daha önce satın alınan müzik, film veya oyunların da hesap ile birlikte silineceğidir.
Eğer bir uygulamaya Skype hesabınız ile bağlantı kurarak giriş yaptıysanız, kalıcı hesap silme işleminden sonra o uygulamayı da tekrar kullanmanız mümkün olmayacaktır. Bu gibi durumlarda farklı bir Microsoft hesabı kullanmak ve uygulamalarda Microsoft hesabı ile bağlantı kurmak yararlı olacaktır.
Skype hesabını kalıcı olarak silme işleminden sonra OneDrive, Outlook veya Hotmail gibi uygulamalara da giriş yapamazsınız. Yani Skype hesap silme işlemiyle birlikte hem bu uygulamalara giriş hakkını kaybedersiniz hem de bu uygulamalarda daha önceden saklamış olduğunuz fotoğraf, video, e-posta ve belgelere erişemezsiniz.
Kalıcı olarak Skype hesap silme işlemini gerçekleştirdikten sonra hesabınıza tanımladığınız kişisel bilgiler, kişi bilgileri, mail adresleri ve tüm numaralar da silinir.
SKYPE HESAP SİLME NASIL YAPILIR?
Öncelikle bilgilerinizle hesabınıza giriş yapın, Daha sonra açılan sayfada bilgilerinizi onaylamanız istenecektir. Bu adımda belirtilen e-posta adresinin veya telefon numarasının üzerine tıklamanız gerekir.
Sonrasında uygulama şifreden kurtulmanız ve daha kolay giriş yapmanız için bir tavsiyede bulunur. Siz burada sol altta bulunan "No thanks (Hayır, teşekkürler)" seçeneğine tıklayarak devam edebilirsiniz.
Sonrasında e-posta adresinize gelen kodu açılan bölümdeki kod kısmına doğru bir şekilde girin ve "Verify (Doğrula)" butonuna basın.
Bir sonraki adımda Skype hesabınızı kapatmak istediğinize emin olup olmadığınızı soran bir ekran açılır. Bu adımda Skype hesabınızı kalıcı olarak kapattığınız durumda neler olabileceğini anlatan bir metin bulunur. Skype hesabınızı kapatmak istediğinize eminseniz sayfanın sol altında bulunan "Next (İleri)" butonuna tıklayın.
Ardından karşınıza onay vermeniz gereken bir sayfa çıkar. Bu adımda, Skype hesabınızı kalıcı olarak kapatabilmek için listede verilen şartların hepsini işaretlemeniz gerekir. Tüm maddeleri işaretledikten sonra altta hesabınızı neden silmek istediğiniz soran bir kutu bulunur. Burada da silme nedeninizi seçtikten sonra "Mark account for closure (Hesabı Kapat)" seçeneğini seçin ve işleminize devam edin.
Son olarak ise karşınıza Skype hesap silme işleminizin gerçekleşeceğini belirten bir sayfa çıkar. Bu sayfada sol altta bulunan "Done (Bitti)" seçeneğini seçtiğiniz taktirde Skype hesap silme işleminizi tamamlamış olursunuz.
Belirtmiş olduğumuz bu adımları sırasıyla dikkatli bir şekilde uyguladığınızda Skype hesabınızı kolaylıkla kapatabilirsiniz.