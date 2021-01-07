Whatsapp çöp oluyor! Kullananlara kötü haber! Whatsapp kullanıcıları verilerini, Facebook'un yanı sıra Facebook'un sahip olduğu diğer şirketlerle de paylaşmak durumunda olacak. Whatsapp tarafından yapılan açıklamaya göre onayla , Whatsapp'ın yeni gizlilik politikasının 8 Şubat'ta devreye gireceği, ilgili politikayla birlikte onay veren kullanıcıların verileri artık Facebook ve Facebook'un diğer şirketleriyle paylaşmak durumunda olacak. 8 Şubat'taki gizlilik politikasına onay vermeyen kullanıcılar Whatsapp kullanamayacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...