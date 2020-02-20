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5 kaç para olacak? PlayStation 5'in fiyatı hakkında ipucu verdi

Son dakika haberine göre merkezli teknoloji devi , merakla beklenen yeni oyun konsolu modeli 5'in fiyatı hakkında önemli bir ipucu verdi. Peki PlayStation 5'in 399 dolardan satışa çıkması söylentisi doğru mu? PlayStation 5 kaç lira olacak? Detaylar haberimizde.

  • Teknoloji
  • 20.02.2020 14:59
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 14:59
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Geçtiğimiz aylarda PlayStation 5'in (PS5) 2020'nin sonunda satışa çıkacağını açıklayan Sony'nin yeni modelinin fiyatının ne kadar olacağı bir süredir merakla bekleniyor.

NTV'nin haberine göre Sony, yaptığı açıklama ile ürünün fiyatı hakkında net ifadeler kullanmasa da PlayStation 5'in fiyatı hakkında önemli bir ipucu verdi. Şirket PS5'in 399 dolardan satışa çıkmasının gerçekçi olmadığını açıkladı.

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