



Geçtiğimiz aylarda PlayStation 5'in (PS5) 2020'nin sonunda satışa çıkacağını açıklayan Sony'nin yeni modelinin fiyatının ne kadar olacağı bir süredir merakla bekleniyor.

NTV'nin haberine göre Sony, yaptığı açıklama ile ürünün fiyatı hakkında net ifadeler kullanmasa da PlayStation 5'in fiyatı hakkında önemli bir ipucu verdi. Şirket PS5'in 399 dolardan satışa çıkmasının gerçekçi olmadığını açıkladı.