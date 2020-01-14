Microsoft, ömrünü dolduran yazılımlarına desteği kademeli olarak çekiyor. Son olarak Windows 7 için önemli bir uyarı geldi. Microsoft, yarından itibaren Windows 7 işletim sistemine olan desteğini tamamen çekmeyi planlıyor. Yani kullanıcılar güvenlik güncellemeleri alamayacak; bu da doğrudan kullanıcıların bilgisayar güvenliğinin tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Siber saldırılara karşı korunmasız kalmak istemeyen kullanıcıların yapacakları tek şey ise Windows 7'den kurtulup Windows 10'a geçiş yapmak. Üstelik bunu yapmak 'ücretsiz'.



10 yılı aşkın bir süredir güncellemelerle desteklenen Windows 7'nin yolun sonuna gelmesiyle birlikte kullanıcıların hızlıca Windows 10'a işletim sistemlerini güncellemeleri gerekiyor. Microsoft, otomatik yükseltme seçeneğini kaldırmış olsa da, Windows 10 güncellemesini halen 'manuel' olarak yapabilmek mümkün.