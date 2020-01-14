Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 14.01.2020 11:17
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 11:17

Son dakika: duyurdu: Windows 7 desteği yarından itibaren geri çekilecek

Son dakika haberi... Teknoloji, devi , Windows 7 desteğini yarından itibaren tamamen geri çekecek. Windows 7 yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız, 'a ücretsiz olarak bilgisayarınızı şansına 'hala' sahipsiniz.

Milyonları ilgilendiren haber! Yarın son gün

, ömrünü dolduran yazılımlarına desteği kademeli olarak çekiyor. Son olarak Windows 7 için önemli bir uyarı geldi. Microsoft, yarından itibaren Windows 7 işletim sistemine olan desteğini tamamen çekmeyi planlıyor. Yani kullanıcılar güvenlik leri alamayacak; bu da doğrudan kullanıcıların bilgisayar güvenliğinin tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Siber saldırılara karşı korunmasız kalmak istemeyen kullanıcıların yapacakları tek şey ise Windows 7'den kurtulup 'a geçiş yapmak. Üstelik bunu yapmak 'ücretsiz'.

10 yılı aşkın bir süredir güncellemelerle desteklenen Windows 7'nin yolun sonuna gelmesiyle birlikte kullanıcıların hızlıca Windows 10'a işletim sistemlerini güncellemeleri gerekiyor. Microsoft, otomatik yükseltme seçeneğini kaldırmış olsa da, Windows 10 güncellemesini halen 'manuel' olarak yapabilmek mümkün.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriSon dakika: Microsoft duyurdu: Windows 7 desteği yarından itibaren geri çekilecek
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri