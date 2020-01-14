Microsoft, ömrünü dolduran yazılımlarına desteği kademeli olarak çekiyor. Son olarak Windows 7 için önemli bir uyarı geldi. Microsoft, yarından itibaren Windows 7 işletim sistemine olan desteğini tamamen çekmeyi planlıyor. Yani kullanıcılar güvenlik güncellemeleri alamayacak; bu da doğrudan kullanıcıların bilgisayar güvenliğinin tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Siber saldırılara karşı korunmasız kalmak istemeyen kullanıcıların yapacakları tek şey ise Windows 7'den kurtulup Windows 10'a geçiş yapmak. Üstelik bunu yapmak 'ücretsiz'.
10 yılı aşkın bir süredir güncellemelerle desteklenen Windows 7'nin yolun sonuna gelmesiyle birlikte kullanıcıların hızlıca Windows 10'a işletim sistemlerini güncellemeleri gerekiyor. Microsoft, otomatik yükseltme seçeneğini kaldırmış olsa da, Windows 10 güncellemesini halen 'manuel' olarak yapabilmek mümkün.
Son dakika: Microsoft duyurdu: Windows 7 desteği yarından itibaren geri çekilecek
Son dakika haberi... Teknoloji, devi Microsoft, Windows 7 desteğini yarından itibaren tamamen geri çekecek. Windows 7 yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız, Windows 10'a ücretsiz olarak bilgisayarınızı güncelleme şansına 'hala' sahipsiniz.
Microsoft, ömrünü dolduran yazılımlarına desteği kademeli olarak çekiyor. Son olarak Windows 7 için önemli bir uyarı geldi. Microsoft, yarından itibaren Windows 7 işletim sistemine olan desteğini tamamen çekmeyi planlıyor. Yani kullanıcılar güvenlik güncellemeleri alamayacak; bu da doğrudan kullanıcıların bilgisayar güvenliğinin tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Siber saldırılara karşı korunmasız kalmak istemeyen kullanıcıların yapacakları tek şey ise Windows 7'den kurtulup Windows 10'a geçiş yapmak. Üstelik bunu yapmak 'ücretsiz'.
- PUBG Mobile 11. sezon ne zaman başlayacak?
- FBI ve Apple arasında 'şifre' krizi!
- İzlenme rekoru kırdı! Kola kutusuyla interneti...
- Değişim furyası! PUBG güncellemesi heyecan yarattı
- Milyonları ilgilendiren gelişme! Sim kartlar artık...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.