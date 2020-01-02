WhatsApp'tan yeni yıl hamlesi! O özelliği kaldırdı!
Sosyal mesajlaşma ağı WhatsApp 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren son dönemde çok sayıda şikayet gelen toplu mesaj uygulamasını kaldırdığını duyurdu. Buna göre yeni güncelleme yapan kullanıcılar artık toplu mesaj özelliğini bulamayacak.
WhatsApp, Windows Mobile ve iOS 7 ile alt sürüm işletim sistemini kullanan telefonlarda yeni yılda artık çalışmayacak.
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