Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 02.01.2020 10:22
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:25

'tan yeni yıl hamlesi! O özelliği kaldırdı!

Sosyal mesajlaşma ağı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren son dönemde çok sayıda şikayet gelen uygulamasını kaldırdığını duyurdu. Buna göre yeni güncelleme yapan kullanıcılar artık toplu mesaj özelliğini bulamayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsApp'tan yeni yıl hamlesi! O özelliği kaldırdı!
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri