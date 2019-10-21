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  • 21.10.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 18:41

, özelliğini devreye sokuyor! Neden gece moduna geçiş yapılıyor? Facebook'un yeni arayüzü e sızdı

Sosyal medya devi , yakın gelecekte özelliğini devreye sokuyor. konuyla ilgili bir açıklama gelmemiş olsa da, platformun yeni arayüzü e sızdı. Görsellere bakıldığında Facebook'ın Twitter'a fazlasıyla benzediği dikkatlerden kaçmıyor. Peki yeni arayüz nasıl görünüyor? İşte Facebook'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni yüzü...

Facebook kararıyor! Yeni görüntüsü internete sızdı

iOS 13 ile birlikte iPhone'lara desteği gelse de, uygulamaların da ayrıca bu modu desteklemesi gerekiyor. Son olarak 'un da bu moda geçiş yapacağı ortaya çıktı. Ancak ilk etapta bu mod yüklü cihazlara sunulacak. konuyla ilgili bir açıklama gelmemiş olsa da, platformun yeni arayüzü e sızdı. Görsellere bakıldığında Facebook'ın Twitter'a fazlasıyla benzediği dikkatlerden kaçmıyor.

NEDEN GECE MODUNA GEÇİŞ YAPILIYOR?
OLED ekranlı telefonlarda daha düşük pil tüketimi sunan bu mod ayrıca kullanıcıların göz sağlığını da koruyor. Bu nedenle son zamanlarda uygulamaların bu trende uyduğu ve gece moduna geçiş yaptığı görülüyor. Ancak Facebook'un getirdiği tek yenilik bu olmayacak.


YARIN SABAHTAN İTİBAREN AKTİFLEŞECEK
İnternet sitesi üzerinde yapılan yeniliklerle birlikte artık ana sayfaya daha düzenli bir yapı hakim. Aynı zamanda ana sayfada artık daha az simge yer alıyor. Sol tarafta önemli uygulamalar ve olaylar listeleniyor. Şirketin yeni özelliği yarın sabah aktif hale getireceği söyleniyor.

İLERLEYEN DÖNEMLERDE...
Bu özelliğin kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Ancak Facebook gibi geniş kapsamlı bir uygulama için bu işlemlerin tamamlanması biraz zaman alacağa benziyor. Buna rağmen Facebook'un bu özellik üzerinde çalıştığı artık kesin ve ilerleyen dönemlerde mutlaka kullanıcıların hizmetine sunulacak.

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