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  • 17.08.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 21:56

Mobile güncellemesiyle birlikte yeni mod geldi! PUBG'de yeni karakter sistemiyle...

Dünyada ve Türkiye milyonlarca kişi tarafından oynanan 'ye yeni bir güncelleme daha geldi. PUBG Mobile'a gelen yeni özellikler oyuncuları çok şaşırtacak. PUBG'ye pek çok özelliği getiren PUBG 0.14.0 güncellemesi yayınlandı. Peki, siyle birlikte oyuna ne tarz özellikler geldi? İşte PUBG'ye gelen yeni mod ve özellikler...

PUBG Mobile güncellemesiyle birlikte yeni mod geldi!

Pek çok kişi tarafından oynanan PUBG için yeni bir güncelleme daha geldi. Gelen güncellemeyle birlikte oyuncuların merakla beklediği o mod aktif oldu. Şimdi birçok PUBG oyuncusu gelen güncellemede hangi özelliklerin yer aldığını araştırıyor. Peki, güncellemede hangi özellikler yer alıyor? İşte güncellemeye dair detaylar...

GÜNCELLEMEYLE HANGİ ÖZELLİKLER GELDİ?

Önemli Güncellemeler

1. Yeni Hastalık modu ve haritası. Zombi olarak oyuna katıl!
2. Yeni karakter sistemi - daha fazla görünüm ve beceriye sahip ol!
3. Korsan temalı ana menü ve Küresel Hazine Avı!
4. 8. Sezon Royale Pass ile popüler ögeler tekrar oyunda!
5. Günlük görev sistemi geliştirildi.

kalan karakter 1000

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