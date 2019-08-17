Pek çok kişi tarafından oynanan PUBG için yeni bir güncelleme daha geldi. Gelen güncellemeyle birlikte oyuncuların merakla beklediği o mod aktif oldu. Şimdi birçok PUBG oyuncusu gelen güncellemede hangi özelliklerin yer aldığını araştırıyor. Peki, güncellemede hangi özellikler yer alıyor? İşte güncellemeye dair detaylar...

GÜNCELLEMEYLE HANGİ ÖZELLİKLER GELDİ?

Önemli Güncellemeler

1. Yeni Hastalık modu ve haritası. Zombi olarak oyuna katıl!

2. Yeni karakter sistemi - daha fazla görünüm ve beceriye sahip ol!

3. Korsan temalı ana menü ve Küresel Hazine Avı!

4. 8. Sezon Royale Pass ile popüler ögeler tekrar oyunda!

5. Günlük görev sistemi geliştirildi.