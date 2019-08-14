Whatsapp yeni gelen bir haberle yeninden gündeme oturmayı başardı. Yeni gelen haber ise bir hayli enteresan. Whatsapp'ta istediğiniz kişinin mesajlarını okuma imkanınız geliyor. Bu şişi sevgilinizde olabilir. Bu anlamda yapmanız gereken Android sürümü bulunan Whatsapp for Whatscan isimli uygulamayı edinmek. Fakat başkalarının mesajlarını okumayı mümkün kılan bu uygulamanın kullanılması ne derece etiktir bu tartışılır. Eğer yakalanırsanız karşı tarafta açacağınız yara ve oluşacak güvensizlik ortamını göz ardı etmemenizi tavsiye ederiz. Peki Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajlar nasıl okunur? Whatscan uygulaması nedir? İşte tüm detaylar