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  • 02.07.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 18:35

'dan 'a tarihi ceza

'da hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 'nı ihlal etmesi nedeniyle Facebook'a 2 milyon avro ceza kesildiği bildirildi. Açıklamada, nefret paylaşımlarının bildiriminde de şeffaf davranılmadığı kaydedildi.

Facebook'a milyon dolarlık ceza

nden yapılan yazılı açıklamada, 'nı ihlal etmesi nedeniyle 'a 2 milyon avro ceza kesildiği belirtildi.

Açıklamada, Ağ Uygulama Yasası'nın ihlalinin yanı sıra nefret paylaşımlarının bildiriminde de şeffaf davranılmadığı kaydedildi.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cezayı savunarak, ''Cinayet çağrıları, hakaret, nefret, halk arasında kin ve nefret yayma, bunlar ifade özgürlüğünün tanımı olamaz. Bunlar kışkırtıcı, marjinalleştirici ve zarar verici olan, cezalandırılabilir tutumlardır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Lambrecht, ceza hukukunun başladığı yerde ifade özgürlüğünün sona ermesinin internet ortamı için de geçerli olduğunu vurgulayarak, açıklamasına şöyle devam etti:

''Dijital platformlar, sayfalarında yayınlanan içerikten sorumludur. Facebook'un 'topluluk standartları' Alman hukukuna uymuyor. Kullanıcılar rahatsız edici içerikleri bildirdiğinde, bu şikayetlerin toplanması ve işlenmesi Ağ Uygulama Yasası'na uygun olmalıdır. Suç içeriğine karşı mücadelede hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Facebook'tan şeffaflık ve yasal gerekliliklere açık şekilde bağlı olmasını bekliyorum.''

Cezaya Facebook'un itiraz hakkı bulunuyor.

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