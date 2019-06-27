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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 09:11

Xiaomi'nin yüksek donanımlara sahip telefonları ortay çıktı

Xiaomi lansmanında yeni 9 serisi ve 7 modelinin tanıtımını yapmıştı. ve Türkiye'de teknoloji severler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda.

O telefonlar Türkiye'de! Fiyatları şaşırttı

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yüksek donanımlara sahip telefonları rakiplerine kıyasla daha ucuza sattığı biliniyor. Peki şirket, yeni telefonlarında da aynı stratejiyi sürdürecek mi? İşte bu yıla damga vurması beklenen Xiaomi Mi 9 serisi telefonların fiyatları... Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Peki Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar?

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