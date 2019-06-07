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  • 07.06.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 18:48

'dan '' özelliği! kullanıcılarına müjde

'dan, kullanıcıların mobil tüketimini düşürecek yeni bir hamle geldi. Sosyal ağ artık yüksek çözünürlüklü içeriklerin görüntülenmesinden gerçekleşen yüksek veri tüketimini düşürecek bir özellik geliştirdi. Peki ilk etapta ’e gelecek olan yeni özellik nasıl çalışacak?

Instagram'dan Android kullanıcılarına müjde!

Fotoğraf ve video paylaşım platformu , uygulamayı kullanılırken cep telefonları için tüketimini azaltacak yeni bir özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Facebook bünyesindeki şirketten yapılan duyuruya göre bu özelliği seçen kullanıcıları hem daha az veri tüketecek, hem de içeriği daha kısa yüklenme süreleri ile görüntüleyebilecek. Platform kullanılırken daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan bu özellik için geliştirildi.

ANDROİD CİHAZLARA SUNULACAK

Dünya genelinde Android cihazlar için kullanıma sunulacak bu özellik ile Instagram, farklı internet hızları ve tüketim alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak daha fazla insana kesintisiz bir Instagram deneyimi sunmayı hedeflediğini açıkladı.

INSTAGRAM'DA VERİ TASARRUFUNU SAĞLAYAN BU ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR?

Instagram, artık yüksek çözünürlüklü içeriklerin görüntülenmesi ve videoların önden yüklenmesi için üç seçenek sunacak. Ayarlarda "Hesap" sekmesi altında "Hücresel Veri Kullanımı" başlığındaki bu özellik ile video ve yüksek çözünürlüklü görsellerin önden yüklenmesi engellenebilecek.

Bu özellik aktive edilerek Instagram'da yüksek çözünürlüklü içerikleri görüntülemek için "Hiçbir zaman", "Yalnızca Wi-Fi" ve "Hücresel Veri + Wi-Fi" arasında seçim yapılabilecek.

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