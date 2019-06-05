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  • 05.06.2019 16:34
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 17:11

siz nasıl kullanılır? cep telefonu ayarları yapma

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma aplikasyonu , yeni imkanları ile kullanıcısın kalbine dokunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son gelen haberle milyonlarca insanı sevindirecek bir işe imza attı. Bilindiği gibi üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor. Peki nasıl kullanılır? nasıl yapılır? İşte tüm detaylar

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? İnternetsiz WhatsApp cep telefonu ayarları nasıl yapılır? İnternetsiz WhatsApp ile kotanızdan internet harcamadan uygulamayı kullanmanız artık mümkün. Nasıl mı, işte 5 basit adımda İnternetsiz WhatsApp kullanma yöntemini öğrenmek için haberimize bir göz atın diyoruz. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

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