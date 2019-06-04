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  • 04.06.2019 22:09
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 22:22

'ta yeni dönem! Artık internetsiz kullanabileceksiniz

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması , internet üzerinden mesaj gönderme fırsatı sunuyor. Artık WhatsApp'ı internetsiz kullanmak mümkün. Peki, WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır? İşte o özelliğe dair detaylar...

Anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, bildiğiniz gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor. Son güncellemeyle Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor.

Ancak gelen bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün.

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