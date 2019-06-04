Instagram'dan kullanıcıları heyecanlandıran özellik! Tek şifre ile...

Facebook'a ait olan fotoğraf paylaşım platformu Instagram’ın kullanıcılara kolaylık sağlayacak yeni özelliği duyurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte Instagram'ın duyuracağı o özellik... Milyonlarca abonesi bulunan Instagram, kullanıcılara kolaylık sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Instagram kullanıcısı olan pek çok kişi birden fazla Instagram hesabı kullanıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran şirket, Tek Şifre ile Giriş özelliğini duyurmaya hazırlanıyor. Sosyal medya platformları hakkında yaptığı araştırmalarla adından bahsettiren Matt Navarra, Instagram'ın yakın zamanda duyuracağı Tek Şifre ile Giriş özelliğini bir ekran görüntüsüyle birlikte takipçileriyle paylaştı. Instagram'ın kullanıma sunacağı bu özellik ile birden fazla hesaba sahip olan kullanıcılar, tek şifre ile bütün hesaplarına erişebilecekler. Sosyal Medya devinin bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı ve tek şifre ile kaç hesaba giriş yapılabileceği şuan için merak konusu. Ayrıca bu özellik birçok güvenlik açığını da yanında getirebilir. Çünkü tüm hesaplara tek şifre üzerinden ulaşılması, tek şifre ile tüm hesapların aynı anda ele geçirilebilmesi anlamına geliyor.
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