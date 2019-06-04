Instagram'dan kullanıcıları heyecanlandıran özellik! Tek şifre ile... Facebook'a ait olan fotoğraf paylaşım platformu Instagram’ın kullanıcılara kolaylık sağlayacak yeni özelliği duyurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte Instagram'ın duyuracağı o özellik...

Haberler Teknoloji Haberleri Instagram'dan kullanıcıları heyecanlandıran özellik! Tek şifre ile...