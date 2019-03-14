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  • 14.03.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 11:40

Türkiye'nin uluslararası kodu kaçtır? Uluslararası telefon çağrıları için ülke kodları

Uluslararası kodları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Uluslararası telefon kodları kullanarak yurt dışında herhangi bir ülkeye arama yapılabiliyor. Peki, Türkiye'nin uluslararası kaçtır? İşte Türkiye başta olmak üzere uluslararası telefon çağrıları için ülke kodları...

Türkiye'nin uluslararası telefon kodu kaçtır?

kodları, dünya genelinde numaraların karışmaması adına kullanılan bir sistemdir. Böylelikle her ülkenin numarası bulunmaktadır. Türkiye'nin uluslararası telefon kodu +90'dır. İşte uluslararası telefon kodları;

Ülke Kodu Ülke Kodu
ABD 1 Letonya 371
Afganistan 93 Liberya 231
Almanya 49 Libya 218
Amerikan Samoa 684 Lihtenstayn 41
Andorra 376 Litvanya 370
Angola 244 Lübnan 961
Anguilla 1264 Lüksemburg 352
Antigua 1268 Macaristan 36
Arjantin 54 Madagaskar 261
Arnavutluk 355 Makao 853
Aruba 297 Makedonya 389
Asension 247 Malavi 265
Avustralya 61 Maldiv Adaları 960
Avusturya 43 Malezya 60
Azerbaycan 994 Mali 223
Azor-Mader Adaları 351 Malta 356
BAE 971 Mariyan Adaları 1670
Bahama 1242 Malsar Adaları 692
Bahreyn 973 Martinik 596
Bangladeş 880 Meksika 52
Barbados 1246 Merkezi Afrika Cum. 236
Batı Samoa 685 Mıkronezya 691
Belçika 32 Mısır 20
Belize 501 Moğolistan 976
Benin 229 Moldovya 373
Bermuda 1441 Monaco 377
Beyaz Rusya 375 Montserrat 1664
Bolivya 591 Moris Adaları 230
Bosna Hersek 387 Moritanya 222
Botsvana 267 Mozambik 258
Brezılya 55 Nakhodka 7504915
Brıtısh Vırgın Adl. 1284 Nakhodka 750492
Bruney 673 Namibya 264
Bulgaristan 359 Nauru Adası 674
Burkına Faso 226 Nepal 977
Burma 95 Nijer 227
Burundı 257 Nijerya 234
Butan 975 Nikaragua 505
Cad 235 Niue Adaları 683
Cebelitarık 350 Norfolk Adaları 672
Çek Cum. 420 Norveç 47
Cezayir 213 Özbekistan 998
Cibuti 253 Pakistan 92
Çin 86 Palau 680
Cook Adası 682 Panama 507
Danimarka 45 Papua Yeni Gine 675
Dıego Garsıa 246 Paraguay 595
Dominik 1767 Peru 51
Dominik Cum. 1809 Polonya 48
Ekvator 593 Portekiz 351
Ekvator Gine 240 Porto Riko 1787
El Salvador 503 Radıus 750996
Endonezya 62 Reunyon 262
Erıtre 291 Romanya 40
Ermenistan 374 Ruanda 250
Estonya 372 Rusya Federasyonu 7
Etiyopya 251 Sakhalın 750440
Falkland Adl. 500 Sakhalın 7504416
Faroe Adaları 298 Sakhalın 750442
Fas 212 Sakhalın 750443
Fiji 679 San Marıno 378
Fildişi Sahili 225 Sao Tome &Prıncıpe 239
Filipinler 63 Senegal 221
Finlandiya 358 Seysel 248
Fransa 33 Sierra Leone 232
Fransız Guyanası 594 Şili 56
Fransız Polenazyası 689 Singapur 65
Gabon 241 Slovak Cum. 421
Gambia 220 Slovenya 386
Gana 233 Solomon Adaları 677
Gine 224 Somali 252
Gine Bissau 245 Sri Lanka 94
Grenada 1473 St.Helena 290
Grönland 299 St.Kıttıs&Nevıs 1869
Guadalup 590 St. Lucia 1758
Guam 1671 St. Marten 5995
Guatemala 502 St.Piyer&Mikelon 508
Güney Afrika Cum. 27 St.Vıncent&Grenada 1784
Güney Kore 82 Sudan 249
Gürcistan 995 Surinam 597
Güyana 592 Suriye 963
Haiti 509 Suudi Arabistan 966
Hindistan 91 Svaziland 268
Hırvatistan 385 Tacikistan 7
Hollanda 31 Tanzanya 255
Hollanda Antilleri 599 Tataristan 7843
Honduras 504 Tatıncom 7513
Hongkong 852 Tayland 66
Irak 964 Tayvan 886
İngiltere 44 Togo 228
İran 98 Tokelan 690
İrlanda 353 Tonga 676
İspanya 34 Trinidad&Tobago 1868
İsrail 972 Tunus 216
İsveç 46 Türkiye 90
İsviçre 41 Türkmenistan 993
İtalya 39 Turks&Caıcos Adl. 1649
İzlanda 354 Tuvalu 688
Jamaika 1876 U.S.Vırgın Adası 1340
Japonya 81 Uganda 256
Kamboçya 855 Ukrayna 380
Kamerun 237 Umman 968
Kanada 1 Uraguay 598
Kap Verd 238 Ürdün 962
Katar 974 Vallis Fununa Adl. 681
Kayman Adaları 1345 Venezuela 58
Kazakistan 7 Vietnam 84
Kenya 254 Yemen Arap Cum. 967
Kırgızistan 996 Yemen Halk Cum. 969
Kırıbatı 686 Yeni Hebritler 678
Kolombiya 57 Yeni Kaledonya 687
Komor Adaları 269 Yeni Zelenda 64
Kongo 242 Yugoslavya 381
Kosta Rika 506 Yunanistan 30
Küba 53 Zaire 243
Kuveyt 965 Zambiya 260
Kuzey Kore 850 Zanzibar 259
Lao Dem. Halk Cum. 856 Zimbabve 263
Lesotho 266

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