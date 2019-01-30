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  • 30.01.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 17:45

Popüler hacklendi

ya uğradı. 300 milyondan fazla kullanıcı olan site üyelerine “Oturumlarınızı kapattık, şifreleriniz sıfırladık, nedenini ve niteliğini araştırıyoruz” açıklaması yaptı. sorunun nedenini ve niteliğini araştırmaya devam ettiklerini duyuran Dailymotion, aldıkları ilk önleyici tedbirlere ek olarak, Avrupa'daki GDPR düzenlemeleri ile uyum içerisinde veri koruma mercilerini de bilgilendirdiklerini açıkladı.

O site 'hack'lendi! Şifrelerinizi değiştirin

Aylık 300 milyonu geçen tekil kullanıcısı olan popüler , geniş çaplı bir ile karşı karşıya kaldığını duyurdu.

2005 yılında kurulan Dailymotion'ın 'daki merkezinden yapılan açıklamada, teknik ekiplerin, halen devam etmekte olan saldırıyı sonlandırmak ve kullanıcı verilerinin korunmasını güçlendirmek için aktif olarak çalıştığı belirtildi.

"TÜRKİYE'DE YAYGIN OLARAK KULLANILIYOR"
siber saldırıdan kaç kullanıcının etkilendiği henüz açıklanmazken, Dailymotion üyelerinin tüm mevcut oturumlarını kapatıp, şifrelerini de sıfırladı. YouTube ile aynı yıl hizmete açılan ve 30'dan fazla ülkede bulunan Dailymotion, Türkçe arayüzü ile 'de de yaygın olarak kullanılıyor.

Yaşanan sorunun nedenini ve niteliğini araştırmaya devam ettiklerini duyuran Dailymotion, aldıkları ilk önleyici tedbirlere ek olarak, Avrupa'daki GDPR düzenlemeleri ile uyum içerisinde veri koruma mercilerini de bilgilendirdiklerini açıkladı.

'DİĞER HİZMETLERDEKİ ŞİFRELERİNİZİ DE DEĞİŞTİRİN'
Siber saldırıyla ilgili olarak Dailymotion'dan kullanıcılarına gönderilen bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"19 Ocak 2019'da Güvenlik Ekibimiz dailymotion hesabınızı etkilemiş olabileceğine inandığımız bir sorun tespit etti. Soruşturmamız hala devam ediyor ve hesabınızın bütünlüğünü temin etmek için uygulanmakta olan eylemlerin bir parçası olarak tüm mevcut oturumları kapatıp şifrenizi sıfırladık. Dailymotion hesabınızda tekrar oturum açmak için sıfırlanmış şifre talimatlarına uymanız gerekecektir. Hesap güvenliğinizin devamını sağlamak için aynı zamanda Dailymotion veya başka herhangi bir sitede daha önce kullanılmamış yeni bir şifre belirlemenizi tavsiye ederiz. Dailymotion'daki şifreyi başka hizmetlerde de kullanmış olmanız halinde söz konusu hizmetler için de yeni bir şifre belirlemenizi öneririz. Kullanıcıların hesaplarına izinsiz erişim bu hesaplarda saklanan bilgiler ve videoların değiştirilmesine yol açabileceği için dikkatli davranmanızı ve hesap bilgileriniz ile video dosyalarınızın doğruluğunu teyit etmenizi tavsiye ederiz."

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