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  • 10.01.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 12:46

'den dev adım! Milli yazılımdan ilk mesaj

Son yıllarda yerli üretim konusunda dev atılımlar yapan , askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yerli ve milli taktik veri linki yazılımı geliştirdi. MISOFT tarafından geliştirilen yazılım sayesinde sistemlerindeki kullanım iznine bağlı yazılım ve donanımları kullanma zorunluluğu son bulacak, isteyen dost ve müttefik ülkelere üçüncü ülkelerin izni olmaksızın satılabilecek.

Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde taşınması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza atıldı. MilSOFT tarafından yerli ve milli taktik veri linki yazılımı geliştirildi.

Sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulan MilSOFT, 20 yıldır özellikle savunma sanayisine özgün çözümler sunuyor.

Bugüne kadar 231 milyon dolarlık sözleşmeye imza atan şirket, yurt içinde ve dışında yazılım tabanlı çözümleriyle çok sayıda askeri platformda kritik görevler üstleniyor.

MilSOFT'un önemli çalışma alanlarından birini "taktik data linkler ve mesajlaşma" oluşturuyor. Bu kapsamda, askeri platformlar ve komuta merkezleri arasında taktik bilginin güvenli iletişimini sağlayan standart taktik veri linkleri şirket tarafından üretiliyor.

Yurt dışından tedarik edilen NATO standardı taktik veri linki sistemlerini (Link-11, Link-16 ve Link-22) yerlileştiren MilSOFT, ayrıca linkin erişim mesafesini uzatan bir işlemciyi de geliştirmeyi başardı. Şirketin 2009'dan itibaren ortaya koyduğu bu taktik veri linkleri gemi, denizaltı gibi platformlara entegre etmeye başlandı.

Söz konusu taktik veri linkleri ve erişim mesafesini artıran yazılım halen NATO tarafından kullanılıyor. Bunların diğer ülkelerde kullanımı ise izne tabi bulunuyor. Donanım ve yazılımlar her ülkeye verilmiyor, gönderilse de belli sistemlerin üzerinde hazır gidiyor. Bunlara müdahale edilemiyor ya da başka sistemlere bağlanamıyor.

MilSOFT, NATO standardı taktik veri linklerini geliştirme sürecinde elde ettiği birikimler ve Ar-Ge çalışmaları sonunda yerli ve milli yeni bir taktik veri linki ortaya koydu.

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