Dünya gündeminde baş köşeye oturan Bitcoin, fırtınaya dönüştü. Ülkeler harıl harıl Bitcoin üretiyor. 'Madenci' diye ifade edilen Bitcoin girişimcileri, sanal para basmak için akıl almaz yöntemler uyguluyor. Öyke ki bu adımlar, dünyayı yeni gelişmelere gebe bırakacak gibi görünüyor. Maliyetleri düşürmek için akıllı telefonları ve hatta vücut ısısını kullananlar var. Ancak bu yeterli değil. Çünkü bitcoin üretmek için daha fazla bilgisayara ve daha çok enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu durum, madencilerin yüzünü elektrik kaçağının yaygın olduğu bölgelere çevirdi.

GÜNEYDOĞU PARA BASIYOR

İngiltere merkezli enerji fiyatı karşılaştırma platformu Power Compare değerlendirmelerine göre, bitcoinin 20 bin doları bulan değerindeki yükseliş, enerji tüketimini artıracak. Nitekim kasım ayında bitcoin madenciliğinin yol açtığı enerji tüketimi yüzde 30 oranında arttı. 1 Bitcoin ortalama 235 KWh yani Türkiye'de ortalama 300 hanenin günlük ihtiyacı kadar, elektrik tüketiyor. Bitcoin'in yıllık ortalama elektrik tüketimi ise 32 TWh'yi buluyor. Yani Bitcoin Avrupa'da 20, dünyada ise 159 ülkenin harcadığı enerjiden daha fazla enerji tüketiyor.

Madenciler ise daha fazla Bitcoin üretebilmek türlü türlü yollara başvuruyor. Özellikle kaçak elektriğin yaygın olarak kullanıldığı Güney Doğu Anadolu Bitcoin yatırımcılarının yeni gözdesi oldu. Elektrik kaçakçılığın ortalama yüzde 65'ler civarında olduğu bölgede kendilerini rahatlıkla gizleyen madenciler tarımsal sulamada için verilen teşviklerden yararlanarak Bitcoin üretimi gerçekleştiriyor. Özellikle ahırlara yakın trafolardan çekilen elektrikle Bitcoin basımı gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde sanayiye yakın yerlerde evlerin bodrum katları da bu iş için kullanılıyor.

İRAN'DAN ALIMA GELİYORLAR

Güneydoğu'da 6 ilde 1,7 milyon aboneye hizmet veren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ bu konuda özel ekip oluşturdu. Bölgede 300 bin yere uzaktan sayaç okuma sistemi kurduklarına belirten Dicle Elektrik yöneticileri, önümüzdeki yıl 100 bin noktaya daha yerleştireceklerini söyledi. Ayrıca 300 mobil ekiple sahada sürekli denetimlerde bulunduklarını ifade eden yetkililer "Uzaktan sayaç okuma sistemleri ile elektrik tüketiminde yaşanan ani yükselişleri görebiliyoruz ve ekiplerimizi hemen oraya yönlendiriyoruz. Ancak evlerin ya da iş yerine girip denetim yapma yetkimiz yok. Onun için Bitcoin üretimi yapılıp yapılmadığını anlamamız zor. Kaçak yollarla Bitcoin üretilmesine izin vermeyiz" dedi.

Bitcoin'de üretim Güney Doğu'ya doğru kayarken, komşu ülkelerden de Türkiye'ye yönelik talepler geliyor. Benzer teşviklerin uygulandığı İran'da da Bitcoin madencileri Türkiye'den ekipman desteği alıyor. Bitcoin üretimi yapan şirketlerin ekipmanlarını satın olarak ülkelerine götürüyor.

RAKAMLARLA BITCOIN

- Bitcoin'in tahmini yıllık elektrik tüketimi (TWh): 32,26

- Yıllık Bitcoin madencilik gelirleri: 11 milyar 322 milyon 523 bin 149 dolar

- Yıllık Bitcoin madencilik maliyetleri: 1 milyar 618 milyon 129 bin 306 dolar

- Bir gün önce Bitcoin işlemleri için harcandığı tahmin edilen elektrik miktarı: 88 milyon 664 bin 620 KWh

- Bitcoin işlemi başına harcanan elektrik miktarı: 250 KWh

TESLA FARK ETTİ

Bitcoin üretiminde en ilginç yöntemlerden biri de ABD'de uygulandı. Bir Tesla Model S kullanıcısı elektrikli otomobili ile sanal para madenciliği yaptığını duyurarak bu alanda oldukça ses getiren bir çalışmaya imza attı. Tesla'nın 2017'den önce alınan araçları kapsayan ücretsiz şarj programından yararlanan araç sahibi arabanın içine yerleştirdiği akülerle Bitcoin üretimi gerçekleştirdi. Tesla bu durumuna farkedince elektrik desteğini kaldırdı. Arjantin'de yaşanan bir başka olayda ise hacker'lar bir Starbuck'ın wi-fi ağını hack'leyerek Bitcoin madenciliği yaptı. Durumun geç de olsa farkına varılmasıyla tedbir alındı.