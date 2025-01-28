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10 dakikada hızlı şarjla beklemekten kurtulun

Türkiye'de ve dünyada hızla büyüyen elektrikli araç pazarının en önemli zorluklarından biri, araçların menzili ve şarj süresi. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip eden Zes, Vestel Mobilite'nin mühendislik ve teknoloji gücüyle ürettiği 720 kW gücündeki şarj istasyonları ile elektrikli araç kullanıcılarına en hızlı şarj hizmetini sunmayı hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
10 dakikada hızlı şarjla beklemekten kurtulun

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    Türkiye'de ve dünyada hızla büyümeye devam eden elektrikli araçların önündeki 2 önemli aşama pilin sahip olduğu menzil ve hızlı şarj yeteneği olarak öne çıkıyor.

    Süre azaldıkça ve benzinli araçlardaki duruma eşitlendikçe tüketici memnuniyeti artıyor. Zes, Vestel Mobilite'nin mühendislik ve teknoloji gücüyle üretilen 720 kW gücündeki şarj istasyonları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da elektrikli araç kullanıcılarına en hızlı hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Araçların şarjlanma kapasitesine bağlı olarak otomobil, otobüs ve ağır vasıta araçlar için tek çıkışta 720 kW'lık gücün tamamını sunabilme yeteneğine sahip istasyonlar; şarj süresini 10 dakikaya kadar düşürüyor. Kısa sürede bir elektrikli otomobilin şehir içi haftalık ortalama şarj ihtiyacını karşılamasının yanı sıra uzun yolculuklardaki şarj süresini de kısaltıyor.

    İleri teknoloji istasyonları ilk olarak İstanbul Levent 199 binasında devreye alan Zes, birçok filo ve bireysel kullanıcıya hizmet vermeye başladı. 2025 itibariyle Zes Türkiye ağı ve Electrip'in Avrupa'daki genişleyen altyapısıyla, stratejik ve premium noktalara konumlanacak istasyonlar aynı anda 8 araca hizmet verilebilecek. ELECTRIP Global CEO'su İnanç Salman, şunları söyledi: "Türkiye'de Zes ile 4 bin 500'ü aşan istasyonla bin 800 lokasyonda hizmet veriyoruz. Electrip ise başta İtalya olmak üzere Avrupa'daki hedef ülkelerinde yaklaşık bin istasyona ulaşmış durumda. 720 kW'lık ultra hızlı şarj istasyonlarımız, hem Türkiye hem de Avrupa'daki elektrikli araç kullanıcıları için şarj altyapısında yeni bir standart belirliyor"


    BEKLEME SÜRESİNİ AZALTIYOR
    Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel ise şunları söyledi: "Vestel Mobilite olarak, kısa sürede sektörümüzde öncü bir konuma geldik. Geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle sektörde standartları belirleyen bir noktadayız. Vestel'in tüketici elektroniği alanındaki köklü bilgi birikimini ve deneyimini, bu alana yaptığımız yatırımlarla birleştirerek güçlü bir yapı oluşturduk. Bugün Zes'e teslimi sağlanan 720 kW güç çıkışlı ultra hızlı şarj istasyonumuz, kısa sürede şarj imkânı sunarak bekleme sürelerini büyük ölçüde azaltıyor."

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