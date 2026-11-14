Bu yıl 16 Kasım'da başlayacak ara tatil turizmi hareketlendirecek. Rezervasyonlar başlarken, mevsimin de etkisiyle gecelik fiyatların bin liraya kadar inmesinin talebi artırması bekleniyor.

KAPADOKYA'DA İÇ HAREKETLİLİK

TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Faruk Kahveci, ara tatilde en fazla yoğunluğu günübirlik seyahatlerde beklediklerini anlatarak, şu cümleleri kullandı:

Ara tatil öncesi tatil bölgelerinde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"Pansiyonlarda fiyatlar, ortalama 2 bin-2 bin 500 civarında. Orta segment bir tesis için fiyatlar da 5 bin ile 12 bin lira arasında bulunuyor.

2 KİŞİLİK FATURA (1 GECE) BÖLGE EN DÜŞÜK EN YÜKSEK Antalya 1.000 TL 443.338 TL Bodrum 1.100 TL 446.583 TL Kapadokya 1.052 TL 453.298 TL



Okullarda bu eğitim yılının ilk ara tatili yaklaşıyor. 16-20 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil, öğrencilere ve öğretmenlere hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük bir dinlenme molası imkanı tanıyacak. Ara tatil, sezon dışı bir tarihe denk geldiği için turistik tesislerde gecelik fiyatlar bin liraya kadar düştü. Bunun da ara tatilde turizm hareketliliğini artırması bekleniyor.

NEREDE, NE KADAR?

Antalya'da pansiyon tipi tesislerde 2 kişi, 1 gün 1 gece konaklama fiyatı bin liradan başlayarak, 4 bin liraya kadar çıkıyor. Pansiyon dışında kalan konaklama tesislerinde ortalama fiyatlar, 5 bin ile 6 bin lira arasında bulunuyor.

Alınan hizmete ve bölgenin merkeze yakınlığına göre değişen fiyatlar, 443 bin 338 liraya kadar çıkıyor. Bodrum'da da 2 kişi, tek gün konaklama ücretleri bin 100 liradan başlayıp, 446 bin 583 liraya kadar yükseliyor. Ortalama fiyatlar ise 4 bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor.

Kapadokya'da da fiyatlar bin 52 liradan başlıyor, 453 bin 293 liraya kadar ulaşıyor. Ortalama fiyatlar da 3 bin lira ile 5 lira arasında değişiyor.

COP31 ETKİLİ OLDU

COP31'den ötürü Antalya'da yoğun bir hareketlilik yaşandığını belirten TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Onur Özer, "Bu sebeple otellerde doluluk oranları çok fazla. Ara tatilde de Alanya ve Side bölgesinde açık kalan tesislerde hareketlilik bekliyoruz" dedi. Özer, söz konusu bölgelerde fiyatların ortalama 5-6 bin lira civarında olacağını söyledi.

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış da ara tatilin Bodrum turizmine sınırlı da olsa katkı sağlayacağını düşündüklerini belirterek, "Bu dönemde 3 yıldızlı otellerdeki fiyatlar 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişirken, 5 yıldızlı otellerde ortalama 4 bin 500 lira ile 5 bin 500 lira arasında bulunuyor" ifadelerini kulland

HABER: EZGİ ACER