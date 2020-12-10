Bakan Ersoy, 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu yıl 58 milyon turist, 41 milyar dolarlık gelir hedefinin olduğunu anımsatarak, ilk 2 ayda çok ciddi rezervasyon aldıklarını ve hedeflerin üzerinde bir yıl geçirmeyi beklediklerini hatırlattı.

Türkiye'nin tüm dünya gibi salgın sürecinden olumsuz etkilendiğini dile getiren Ersoy, ulaşım ve turizm açısından ciddi kayıp yaşandığını, Avrupa'daki belli başlı destinasyonlarda ziyaretçi sayısında yüzde 80'lik, gelirde yüzde 88'lik düşüş yaşandığını anlattı.

Ersoy, Türkiye'nin krizler konusunda çok deneyimli olması nedeniyle sektörle birlikte turizmde çok hızlı önlemler aldıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların başında Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı geliyordu. Çok detaylı kriterler çalıştık. Dünyada ilk ve çok detaylı uygulayan ülke olduk. Birçok ülke tarafından kopyalanmaya çalışılsa da disiplinli bir şekilde uygulanmadı. Bu yüzden Türkiye olarak pozitif bir ayrışma sağladık. İkinci noktada çok değerli bir tanıtım programı uyguladık. Bu ikisinin etkileriyle birlikte rakiplerimizden görece daha az kayıpla, turist sayısında yüzde 70 daralmayla, gelirde ise yüzde 67-68 daralmayla yılı kapatacağız görünüyor."