Her mevsim ayrı güzel! Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle büyülüyor



Tapınak ve kaya yazıtları ile tarihi öneme sahip Yazılı Kanyon'dan tarihi 'Kral Yolu' da geçiyor. Aziz Paul'un, Perge'den Pisidia Antiokheia'ya giderken bu yoldan geçtiği belirtiliyor. Girişinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği kafe de bulunan park alanı içinde halkın dinlenmesine uygun kamp alanı yer alıyor.