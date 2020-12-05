Karaca Mağarası'nı 5 ayda 50 bin kişi ziyaret etti

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yaz döneminde normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı.

Mağarayı ziyaret edenler, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri ihmal etmedi. Hijyen ve sosyal mesafe uyarıcı çizgiler yerleştirilen mağaraya, maskesiz girişe izin verilmedi. Mağarayı 5 ayda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Mağarada turizm sezonu da sona erdi.