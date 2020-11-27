Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı

Bölgeye gelen turistlerden Kürşat Nurcan Şen çifti ilk kızak gezintisini yaptı. Buz üzerinde atlı kızak keyfinin muhteşem olduğunu belirten Kürşat Şen, "2020-2021 kızak sezonu hayırlara vesile olsun. İnşallah iyi bir sezon olur. Biz geldik ve çok mutlu kaldık. Bizimle birlikte kızak sezonunun başlaması ise gezimize ayrı bir renk kattı" diye konuştu.