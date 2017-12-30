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Yol Durumu
  1. 2018'de turizmde Çin yılı olacak

Yine geliyorlar! 'ı onlar coşturacak!

'da tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan ler, yılbaşına da Van'da girecek. Kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, a Van'da eğlenerek girecek.



Terör ve toplumsal olayların azalması 'a komşu olan 'a büyük avantajlar yaşatıyor. Son yıllarda İranlı lerin tatil için Van'ı tercih etmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürürken, çok sayıda yeni otel ve eğlence merkezinin de kurulmasına neden oldu.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 12:57
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