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Yol Durumu

İngiliz basınından 'de analizi

2017'nin ikinci yarısında toparlamaya başladığı rakamlarını gelecek yıl katlayacak. İngiliz gazetesi İngiliz Seyahat Acentaları Birliği'nin (ABTA) raporunu konu aldı.

İngiliz basınından Türkiyede turizm analizi

'nin Rusya ile yaşadığı sorunlar, Almanya ile yaşanan siyasi sürtüşmeler e olumsuz etki etmişti. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında büyük bir atılım yapan Türk Turizm sektörü, siyasi uyuşmazlıkları bir kenara bırakarak adeta şaha kalktı.

Bu şahlanma İngiliz gazetesinin dikkatinden kaçmadı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİM ARTACAK
İngiliz Seyahat Acentaları Birliği'nin (ABTA) açıklamasına göre 2018 yılında turizm endüstrisi adeta Türkiye'nin yılı olacak. Türkiye'ye yönelimin artacağının yazıldığı haberde çevreci turizmin de bir diğer seçenek olacağı belirtildi.

Açıklamada rezervasyon rakamlarını dikkate alan gazete, göz önüne alınan rakamlarda turistlerin 2018 yılı içerisinde Türkiye'yi daha çok tercih edeceği belirtildi.

YÜZDE 70 ARTIŞ
Rezervasyon miktarlarına göre yapılan haberde, Türkiye'ye yönelik ön satış ve rezervasyonların yüzde 70 artış gösterildiği belirtilirken, bu rakama en yakın Mısır'ın olduğu, oranın da yüzde 24 rakamında kaldığı belirtildi.

Ayrıca yapılan araştırmada, turistlerin politik sorunlar ve terör endişeleri nedeniyle uzak durduğu bu iki ülkede güvenlik artmış olduğu belirtildi.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 15:22
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