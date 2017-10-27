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Türkiye ve Rusya, turizmde hükümetler arası anlaşma hazırlıyor

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov, Rusya ve Türkiye’nin turizmin gelişmesine ilişkin yeni Hükümetler arası anlaşma üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye ve Rusya, turizmde hükümetler arası anlaşma hazırlıyor

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov'un Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, perşembe günü 11. Rusya-Türkiye turizm çalışma grubunun toplantısının gerçekleştiğini belirterek, "2017 turizm sezonunun ilk sonuçlarını çıkardık, güvenlik konularını, iki ülke arasında Karadeniz'deki cruise turizminin gelişmesini değerlendirdik" ifadesini kullandı.

Safonov, "Rusya ve Türkiye arasında yeni Hükümetler arası anlaşmanın hazırlığına ilişkin çalışmaları yürütüyoruz. Bir önceki anlaşma 1995 yılında imzalandı. O zamanda bu yana 22 yıl geçti ve turizm koşulları şu anda çok daha farklı" diye konuştu.
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 11:11
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