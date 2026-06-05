Süper Lig'in 2026-2027 sezonu hakem kadrosu açıklandı

VAR hakemleri arasında Özer Özden, Efe Tanrıverdi gibi isimler bulunuyor.

Açıklanan listede VAR hakemleri de belirtildi.

Listede, Zorbay Küçük, Doğukan Yıldırım ve birçok hakem yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesi hakem klasmanlarını resmen açıkladı. TFF'den yapılan duyuruda, Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği 2026-2027 sezonu hakem listeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Süper Lig'in hakem kadrosu açıklandı

Listede Zorbay Küçük, Doğukan Yıldırım, Kadir Sağlam, Burak Ocak, Burak Pakkan, Burak Demirkıran, Alper Akarsu, Gürcan Hasova, Emre Kaan Çalışkan, Burak Kamalak, Batıhan Kolak, Ömer Faruk Turtay, İbrahim Güner, Kaan Kara, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Birkan Altındaş, Ali Şansal, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Ali Yılmaz, Çağdaş Altay, İlker Yasin Avcı, Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ozan Ergün, Mehmet Türkmen, Süleyman Bahadır, Melih Alemdar, Oğuzhan Gökçen, Emrullah Abday, Halil Umut Meler, Yiğit Arslan, Davut Dakul Çelik, Direnç Tonusluoğlu, Berkay Erdemir, Reşat Onur Coşkunses, Fatih Tokail, Ayberk Demirbaş, Muhammet Alperen Çopur, Mustafa Hakan Belder, Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Aksu, Hakan Ülker, Emre Kargın, Muhammet Ali Metoğlu, Yücel Eruyuk, Atilla Karaoğlan, Erdem Meteoğlu, Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Faruk Gültekin, Yusuf Ziya Gündüz, Yasin Kol ve Alp Aslan Şen yer aldı.

VAR HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI

Açıklanan listede VAR hakemleri de listelendi. 13 hakem Özer Özden, Efe Tanrıverdi, Sarper Barış Saka, Erkan Engin, Özgür Yankaya, Volkan Bayarslan, Onur Öztoprak, Ferhan Kestanlıoğlu, Melis Özçiğdem, Eren Özvmişçioğlu, Bülent Birincioğlu, Bilal Köseoğlu ve Sinan Dereci'den oluştu.

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