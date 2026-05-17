Süper Lig'in dibinde kritik gün! Düşecek takım belli olacak

Fenerbahçe-Eyüp, Trabzon-G.Birliği ve Kasımpaşa-G. Saray maçları var. Antalyaspor, evinde Kocaelispor karşısında puan kaybederse küme düşecek. Antalyaspor'un galip geldiği durumda ise çoklu averaj senaryolarında alınacak sonuçlar belirleyici olacak.

Eyüpspor kazanarak veda etmek amacında



HER SENARYODA FARKLI TAKIM

Dörtlü averaj tablosunda küme düşen takım Kasımpaşa olacak. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasında oluşabilecek üçlü averaj ihtimalinde ise düşecek takım Eyüpspor. Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor'un eşit puanda kaldığı başka bir üçlü averaj senaryosunda da Eyüpspor düşecek. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa arasındaki puan eşitliği durumunda oluşacak bir başka üçlü averaj hesaplamasında ise Kasımpaşa veda edecek. İkili averajlarda Antalyaspor rakiplerine karşı üstün.

