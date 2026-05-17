Süper Lig'in dibinde kritik gün! Düşecek takım belli olacak
Karagümrük ve Kayserispor’un ardından Süper Lig’den düşecek 3. takım bugün belli olacak. Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği’nden biri 4’lü averaj sonucu lige veda edebilir.
SÜPER Lig'de Kayserispor ve Karagümrük'ten sonra düşecek 3. takım bugünkü maçların ardından belli olacak. Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği küme düşme riski yaşayan takımlar arasında yer alıyor. Antalyaspor bugün Kocaeli'yi ağırlayacak.
ANTALYASPOR KAZANMAZSA DÜŞECEK
Fenerbahçe-Eyüp, Trabzon-G.Birliği ve Kasımpaşa-G. Saray maçları var. Antalyaspor, evinde Kocaelispor karşısında puan kaybederse küme düşecek. Antalyaspor'un galip geldiği durumda ise çoklu averaj senaryolarında alınacak sonuçlar belirleyici olacak.
HER SENARYODA FARKLI TAKIM
Dörtlü averaj tablosunda küme düşen takım Kasımpaşa olacak. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasında oluşabilecek üçlü averaj ihtimalinde ise düşecek takım Eyüpspor. Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor'un eşit puanda kaldığı başka bir üçlü averaj senaryosunda da Eyüpspor düşecek. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa arasındaki puan eşitliği durumunda oluşacak bir başka üçlü averaj hesaplamasında ise Kasımpaşa veda edecek. İkili averajlarda Antalyaspor rakiplerine karşı üstün.