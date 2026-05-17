Süper Lig'in dibinde kritik gün! Düşecek takım belli olacak

Karagümrük ve Kayserispor’un ardından Süper Lig’den düşecek 3. takım bugün belli olacak. Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği’nden biri 4’lü averaj sonucu lige veda edebilir.

  • Süper Lig'de Kayserispor ve Karagümrük'ten sonra düşecek üçüncü takım bugünkü maçların ardından belli olacak.
  • Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği küme düşme riskiyle karşı karşıya olan takımlar arasında yer alıyor.
  • Antalyaspor, Kocaelispor karşısında puan kaybederse küme düşecek.
  • Dörtlü averaj tablosunda Kasımpaşa, üçlü averaj senaryolarında ise Eyüpspor veya Kasımpaşa düşme riski taşıyor.
  • Antalyaspor, ikili averajlarda rakiplerine karşı üstün durumda bulunuyor.

SÜPER Lig'de Kayserispor ve Karagümrük'ten sonra düşecek 3. takım bugünkü maçların ardından belli olacak. Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği küme düşme riski yaşayan takımlar arasında yer alıyor. Antalyaspor bugün Kocaeli'yi ağırlayacak.

Antalyaspor kazanamazsa Süper Lig'e veda edecek

Fenerbahçe-Eyüp, Trabzon-G.Birliği ve Kasımpaşa-G. Saray maçları var. Antalyaspor, evinde Kocaelispor karşısında puan kaybederse küme düşecek. Antalyaspor'un galip geldiği durumda ise çoklu averaj senaryolarında alınacak sonuçlar belirleyici olacak.

HER SENARYODA FARKLI TAKIM

Dörtlü averaj tablosunda küme düşen takım Kasımpaşa olacak. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasında oluşabilecek üçlü averaj ihtimalinde ise düşecek takım Eyüpspor. Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor'un eşit puanda kaldığı başka bir üçlü averaj senaryosunda da Eyüpspor düşecek. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa arasındaki puan eşitliği durumunda oluşacak bir başka üçlü averaj hesaplamasında ise Kasımpaşa veda edecek. İkili averajlarda Antalyaspor rakiplerine karşı üstün.

Burak Zihni
Burak Zihni

