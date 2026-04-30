CANLI YAYIN
Geri

Karadeniz'de seri sonu! Rizespor Süper Lig'de Konyaspor'u 3-2 yendi

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’u 3-2 mağlup etti. Karadeniz ekibi 1-0 geriye düştüğü maçta geri dönerken, Konyaspor’un 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, geriye düştüğü mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

RİZESPOR GERİ DÖNDÜ

Mücadeleye etkili başlayan Çaykur Rizespor, 2. dakikada Mebude ile gole yaklaştı ancak top direkten döndü. TÜMOSAN Konyaspor ise 16. dakikada Jin-ho Jo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip bu gole hızlı cevap verdi. 18. dakikada Qazim Laçi, kaleciden dönen topu tamamladı ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA RİZE FIRTINASI

Çaykur Rizespor ikinci yarıda baskısını artırdı. 58. dakikada Adedire Mebude sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. 65. dakikada Loide Augusto farkı 2'ye çıkaran golü attı.

TÜMOSAN Konyaspor, 89. dakikada Yhoan Andzouana ile skoru 3-2'ye getirdi ancak kalan bölümde beraberlik golünü bulamadı.

KONYA'NIN SERİSİ KARADENİZ'DE BİTTİ

Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor'un son 9 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, son mağlubiyetini 27 Şubat'ta RAMS Başakşehir karşısında almıştı.

Çaykur Rizespor puanını 40'a yükselterek 8. sıraya çıktı. TÜMOSAN Konyaspor ise 40 puanda kaldı ve haftayı 9. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE İLE OYNAYACAK

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Burak Yılmaz için flaş iddia! Lille'in başına geçebilir
SONRAKİ HABER

Burak Yılmaz için flaş iddia

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler