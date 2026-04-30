Çaykur Rizespor 33. haftada ikas Eyüpspor deplasmanına giderken, TÜMOSAN Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Konyaspor'un Jin-ho Jo ile 16. dakikada bulduğu golün ardından Rizespor, Qazim Laçi, Adedire Mebude ve Loide Augusto'nun golleriyle maçı kazandı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

RİZESPOR GERİ DÖNDÜ

Mücadeleye etkili başlayan Çaykur Rizespor, 2. dakikada Mebude ile gole yaklaştı ancak top direkten döndü. TÜMOSAN Konyaspor ise 16. dakikada Jin-ho Jo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip bu gole hızlı cevap verdi. 18. dakikada Qazim Laçi, kaleciden dönen topu tamamladı ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.