Mücadeleyi yöneten Yasin Kol'un aldığı 8.8'lik puan, kritik kararların genel olarak doğru bulunduğunu ve oyunun kontrolünün yüksek seviyede sağlandığını gösterdi.

Hakem performansına yönelik yapılan değerlendirmede, Kol'un maçın sonucuna doğrudan etki edecek belirgin hatalar yapmadığı belirtildi.

Ederson'a verilen kırmızı kart tartışma yaratmıştı.

YENİ GÖREV BEKLENİYOR

Derbi sonrası aldığı yüksek notun ardından Yasin Kol'un, bu hafta da Süper Lig'de önemli bir karşılaşmada görevlendirilmesi bekleniyor. Hakem performans raporlarının, haftalık atamalarda belirleyici olduğu biliniyor.