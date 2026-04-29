Trendyol Süper Lig'de oynanan derbinin ardından hakem performansına ilişkin değerlendirme raporu açıklandı.
Mücadeleyi yöneten Yasin Kol'un aldığı 8.8'lik puan, kritik kararların genel olarak doğru bulunduğunu ve oyunun kontrolünün yüksek seviyede sağlandığını gösterdi.
KRİTİK KARARLAR GEÇER NOT ALDI
Hakem performansına yönelik yapılan değerlendirmede, Kol'un maçın sonucuna doğrudan etki edecek belirgin hatalar yapmadığı belirtildi.
Oyunun temposunu koruyan ve kritik anlarda doğru kararlar verdiği ifade edilen hakemin, karşılaşmayı standartların üzerinde yönettiği kaydedildi.
YENİ GÖREV BEKLENİYOR
Derbi sonrası aldığı yüksek notun ardından Yasin Kol'un, bu hafta da Süper Lig'de önemli bir karşılaşmada görevlendirilmesi bekleniyor. Hakem performans raporlarının, haftalık atamalarda belirleyici olduğu biliniyor.