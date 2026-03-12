CANLI YAYIN
Samsunspor'un Rayo Vallecano maçı ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Kırmızı beyazlılar, zorlu rakibini yenerek hem İspanya'daki rövanşa iyi bir skorla gitmek hem de çeyrek final adına önemli bir adım atmak amacında. Thorsten Fink kararını verdi ve Karadeniz temsilcisinin ilk 11'i belli oldu. Samsunspor - Rayo Vallecano maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

  • Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano ile Samsun'da karşılaşıyor.
  • Samsunspor'da Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan UEFA listesinde yer almadığı için, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.
  • Kırmızı-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkıyor ve bu aşamaya Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eleyerek yükseldi.
  • Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, taraftar önünde oynanan ilk maçtan avantajlı bir skorla İspanya'ya gitmeyi hedeflediklerini belirtti.
  • Samsunspor, bu sezon Avrupa'da 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Samsunspor, Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile evinde kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Samsunspor:Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Mendes, Celil, Makoumbou, Tomasson, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.

Rayo Vallecano:Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino, Lopez, Ciss, Akhomach, Palazon, Garcia, de Frutos.

EKSİKLER VAR

Kırmızı beyazlılarda Elayis Tavsan ile Yalçın Kayan, UEFA listesinde yer almadıkları için statü gereği kadroda bulunamıyor. Sakatlıkları süren Jaures Assoumou ile Bedirhan Çetin de mücadelede forma giyemiyor.

AVRUPA'DA 21. MAÇ

Rayo Vallecano karşısına çıkacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 21. maçını oynuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa arenasında 20 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 11 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gol gördü.

Bu sezon Avrupa'daki 11. sınavına çıkan Karadeniz temsilcisi, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a elenen Samsunspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti. Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada bitiren kırmızı-beyazlılar, son 16 play-off turunda Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık skorlarla geçerek bu aşamaya yükseldi.

HEDEF İSPANYA'YA AVANTAJLA GİTMEK

Samsunspor'da ana hedef, ilk maçtan avantajlı bir skor çıkararak rövanşa moralli gitmek. Futbol Direktörü Fuat Çapa, ilk maçın taraftar önünde oynanacak olmasını önemli bir fırsat olarak görüyor. Samsunspor'un bu avantajı mümkün olduğu kadar lehine çevirmesi gerektiğini vurgulayan Çapa, İspanya'ya iyi bir skorla gitmenin büyük önem taşıdığını belirtti.

