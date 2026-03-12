EKSİKLER VAR Kırmızı beyazlılarda Elayis Tavsan ile Yalçın Kayan, UEFA listesinde yer almadıkları için statü gereği kadroda bulunamıyor. Sakatlıkları süren Jaures Assoumou ile Bedirhan Çetin de mücadelede forma giyemiyor.

AVRUPA'DA 21. MAÇ Rayo Vallecano karşısına çıkacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 21. maçını oynuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa arenasında 20 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 11 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gol gördü. Bu sezon Avrupa'daki 11. sınavına çıkan Karadeniz temsilcisi, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a elenen Samsunspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti. Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada bitiren kırmızı-beyazlılar, son 16 play-off turunda Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık skorlarla geçerek bu aşamaya yükseldi.