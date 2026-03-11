Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig yayın gelirlerinin paylaşım sisteminde revizyona gitme kararı aldı. Federasyon yönetim kurulunun aldığı karara göre, geçmiş şampiyonluklara göre dağıtılan "şampiyonlar payı" uygulaması bu sezon son kez yürürlükte olacak.



YAYIN GELİRİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Mevcut sistemde yayın gelirinin yüzde 11'lik bölümü, daha önce şampiyonluk yaşamış 6 kulüp arasında kazanılan şampiyonluk sayısına göre paylaştırılıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu pay, gelecek sezondan itibaren ligdeki tüm takımlar arasında eşit şekilde dağıtılacak.

Süper Lig'de yayın gelirleri bugüne kadar şu kriterlere göre paylaşılıyordu:

%37 : Ligde yer alan tüm takımlara eşit katılım payı

%46 : Maç performansına göre (galibiyet ve beraberlik) dağıtılan pay

%11 : Geçmiş şampiyonluklara göre dağıtılan "şampiyonlar payı"

%6: Ligi ilk 6 sırada bitiren takımlar arasında derecelere göre dağıtılan pay

Yeni sistemle birlikte yüzde 11'lik pay da eşit dağıtıma dahil edilecek ve yayın gelirinin %48'i tüm kulüplere eşit olarak verilecek.

BU SEZON SON KEZ DAĞITILACAK

Süper Lig yayın hakları 2024 yılında yarısı sabit kur, yarısı dolar üzerinden olmak üzere 180 milyon dolar bedelle üç sezonluk olarak ihale edilmişti. Bu sezon itibarıyla "şampiyonlar payı" toplamda yaklaşık 718 milyon lira (14 milyon avro) olarak hesaplandı.

Bu meblağ, lig tarihindeki şampiyonluk sayılarına göre dağıtılacak ve kulüpler her şampiyonluk için yaklaşık 10,4 milyon lira gelir elde edecek.