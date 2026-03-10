VAR hakemi Ömer, sahada inceleme yapması için hakemin dikkatini ciddi faullü oyun pozisyonuna çekti.

Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR kayıtları

Leroy Sane'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon.

VAR: "Ozan hocam."Hakem: "Efendim Ömer."VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam."Operatör: "Açtım hocam."

VAR: "Temas noktasıyla başlıyorum."

Hakem: "Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart."

VAR: "Tamamdır."