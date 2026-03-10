Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından VAR kayıtlarını paylaştı.
Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR kayıtları
Leroy Sane'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon.
VAR: "Ozan hocam."Hakem: "Efendim Ömer."VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Tamam."Operatör: "Açtım hocam."
VAR: "Temas noktasıyla başlıyorum."
Hakem: "Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart."
VAR: "Tamamdır."