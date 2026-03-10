CANLI YAYIN
TFF Süper Lig'in 25. haftasına ait VAR kayıtlarını açıkladı! Sane'nin kırmızı kartında neler konuşuldu?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından VAR kayıtlarını paylaştı. Görüntülerde Beşiktaş - Galatasaray maçında oyundan atılan Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı kart da yer aldı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 25. haftasındaki maçların VAR kayıtlarını paylaştı.
  • Beşiktaş-Galatasaray maçında Galatasaray'ın 10 numaralı oyuncusu Leroy Sane kırmızı kart gördü.
  • VAR hakemi Ömer, sahada inceleme yapması için hakemin dikkatini ciddi faullü oyun pozisyonuna çekti.
  • Hakem Ozan Ergun, temas noktasını inceledikten sonra pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirdi.

TFF Süper Lig'in 25. haftasına ait VAR kayıtlarını açıkladı! Sane'nin kırmızı kartında neler konuşuldu?-2

Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR kayıtları

Leroy Sane'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon.

VAR: "Ozan hocam."Hakem: "Efendim Ömer."VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam."Operatör: "Açtım hocam."

VAR: "Temas noktasıyla başlıyorum."

Hakem: "Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart."

VAR: "Tamamdır."

