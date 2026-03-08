Maça etkili başlayan Çaykur Rizespor, erken dakikalarda yakaladığı fırsatı gole çevirdi ve skor üstünlüğünü kısa sürede ele geçirdi. Penaltı noktasında topun başına geçen Qazim Laçi, hata yapmadı ve takımını öne taşıdı. Mücadelenin kalan bölümünde skor değişmeyince Rizespor sahadan kritik bir galibiyetle ayrıldı.
LAÇİ ERKEN SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın kaderini belirleyen an 10. dakikada yaşandı. Çaykur Rizespor, kazandığı penaltıyla önemli bir fırsat elde etti. Topu ağlara gönderen Qazim Laçi, takımına maçın tek golünü kazandırdı. Bu gol aynı zamanda ev sahibi ekibin galibiyeti getiren hamlesi oldu.
Erken gelen golün ardından oyun disiplinini koruyan Rizespor, skor avantajını son düdüğe kadar taşımayı başardı. Antalyaspor ise deplasmanda aradığı yanıtı bulamayınca haftayı puansız kapattı.
RİZESPOR SERİYİ 4 MAÇA ÇIKARDI
Bu sonuçla birlikte Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti. Son haftalarda istikrarlı bir görüntü çizen Karadeniz ekibi, sahasında aldığı bu galibiyetle çıkışını sürdürdü. Özellikle iç saha performansını güçlendiren Rizespor, puan tablosunda da elini rahatlattı.
ANTALYASPOR'DA HASRET 3 MAÇA ÇIKTI
Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor ise ligde istediği sonuçları almakta zorlanmayı sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor deplasmanında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Böylece Antalyaspor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.
Deplasmanda skoru çevirmeyi başaramayan Akdeniz temsilcisi, haftayı 24 puanda tamamladı.
GÖZLER GELECEK HAFTAYA ÇEVRİLDİ
Trendyol Süper Lig'de bu maçın ardından Çaykur Rizespor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Karadeniz ekibi, yakaladığı çıkışı zorlu deplasmanda da sürdürmeyi hedefleyecek.
Antalyaspor ise bir sonraki hafta sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek için taraftarı önünde çıkış arayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada ceza sahasının içerisinde Doğukan Sinik'in müdahalesi sonucu Mebude'nin yerde kalmasıyla hakem Oğuzhan Aksu beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada Mihaila'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Julian uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ali Sowe'un vuruşunda Julian yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
36. dakikada Ballet'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ceesay'in kafa vuruşunda top kaleci Fofona'da kaldı.
39. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan pasında Doğukan Sinik'in bekletmeden vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
68. dakikada Mithat'ın orta sahada çalımlarla ceza sahasına kadar gidip verdiği pasla topla buluşan Ali Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.