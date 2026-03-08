Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Qazim Laçi, 10. dakikada penaltıdan attığı golle Çaykur Rizespor'a galibiyeti getirdi.

Recep Uçar yönetimindeki Rizespor, son haftalarda istikrarlı performansıyla iç sahada çıkışını sürdürdü.

Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.

Çaykur Rizespor gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına giderken, Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Maça etkili başlayan Çaykur Rizespor, erken dakikalarda yakaladığı fırsatı gole çevirdi ve skor üstünlüğünü kısa sürede ele geçirdi. Penaltı noktasında topun başına geçen Qazim Laçi, hata yapmadı ve takımını öne taşıdı. Mücadelenin kalan bölümünde skor değişmeyince Rizespor sahadan kritik bir galibiyetle ayrıldı.

LAÇİ ERKEN SAHNEYE ÇIKTI Karşılaşmanın kaderini belirleyen an 10. dakikada yaşandı. Çaykur Rizespor, kazandığı penaltıyla önemli bir fırsat elde etti. Topu ağlara gönderen Qazim Laçi, takımına maçın tek golünü kazandırdı. Bu gol aynı zamanda ev sahibi ekibin galibiyeti getiren hamlesi oldu. Erken gelen golün ardından oyun disiplinini koruyan Rizespor, skor avantajını son düdüğe kadar taşımayı başardı. Antalyaspor ise deplasmanda aradığı yanıtı bulamayınca haftayı puansız kapattı.