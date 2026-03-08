Şampiyonluk hedefiyle mücadele verdiği Süper Lig'de Samsunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, iki kez geriye düştü. Karadeniz temsilcisinin yıldızı Marius Mouandilmadji, takımının öne geçmesini sağlayan isim oldu.
Çadlı golcü her ne kadar bu sezon 15 kez ağları sarssa da ligdeki performansı çok da iç açıcı değildi ve sadece 3 gol atabilmişti. Ederson'u iki defa mağlup eden Mouandilmadji, bu sezon ilk defa birden fazla gol atma başarısı gösterdi.
Ayrıca Fenerbahçe deplasmanında 2 gol atan ilk Samsunsporlu futbolcu oldu.
Bu sezon 39 karşılaşmada Samsunspor forması terleten 28 yaşındaki forvet, 15 gol atıp 2 de asist yaptı ve 164 dakikada bir skor katkısı sundu. Toplamda ise 2456 dakika sahada yer aldı.
Ayrıca 18 Ocak 2026'da Gençlerbirliği karşısındaki golünden 7 maç sonra fileleri sarstı.