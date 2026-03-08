28 yaşındaki Çadlı golcü, bu sezon ilk kez bir maçta birden fazla gol attı.

Samsunspor'un forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji, Fenerbahçe kalecisi Ederson'u iki kez mağlup etti.

Şampiyonluk hedefiyle mücadele verdiği Süper Lig'de Samsunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, iki kez geriye düştü. Karadeniz temsilcisinin yıldızı Marius Mouandilmadji, takımının öne geçmesini sağlayan isim oldu.

Çadlı golcü her ne kadar bu sezon 15 kez ağları sarssa da ligdeki performansı çok da iç açıcı değildi ve sadece 3 gol atabilmişti. Ederson'u iki defa mağlup eden Mouandilmadji, bu sezon ilk defa birden fazla gol atma başarısı gösterdi.

Ayrıca Fenerbahçe deplasmanında 2 gol atan ilk Samsunsporlu futbolcu oldu.