Konyaspor ve Kasımpaşa sahadan birer puanla ayrıldı (Fotoğraf: AA) KONYASPOR'DAN PENALTI KARARINA TEPKİ Karşılaşmada Kasımpaşa'nın beraberlik golünü getiren penaltı kararı, Konyaspor cephesinde tepkiyle karşılandı. Pozisyonun ardından yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Konyaspor, ilk yarının ardından yaptığı paylaşımda, "Bu pozisyonda ÇALINAN penaltı kararı sonrası ilk yarı 1-1 sona erdi." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Penaltı kararı, taraftarlar arasında da tartışma konusu oldu. Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri haline gelen pozisyon, maç sonrasında da gündemde kaldı.

Konyaspor da Kasımpaşa da arzu ettiği galibiyeti alamadı (Fotroğraf: DHA) VAR UYARISI SONRASI PENALTI KARARI GELDİ Tepki çeken pozisyonun başlangıcında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Benedyczak, şutunu çıkarmak isterken Konyasporlu Adil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu kenardaki monitörde yeniden izledi. İncelemenin ardından Öztürk, Adil'in topa müdahalesi sonrasında rakibinin ayağına temas ettiğini değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından topun başına geçen Benedyczak, 31. dakikada yaptığı vuruşla skoru 1-1'e taşıdı.

Konyaspor - Kasımpaşa maçına penaltı ve VAR kararları damga vurdu (Fotoğraf: AA) KONYASPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ Maçın son bölümünde bu kez penaltı beklentisi Konyaspor cephesinde oluştu. Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada penaltı kazandı. Ancak bu karar da uzun süre gündemde kaldı. Yaklaşık 3 dakikalık incelemenin ardından VAR uyarısıyla Konyaspor lehine verilen penaltı iptal edildi. Böylece karşılaşmanın son anlarında ev sahibi ekibin galibiyet fırsatı ortadan kalktı. VAR müdahaleleri, maçın sonucunu doğrudan etkileyen başlıklar arasında yer aldı.

Konyaspor'un golünü Jakcson Muleka attı (Fotoğraf: AA) PUANLAR PAYLAŞILDI Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Konyaspor ile Kasımpaşa sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa ise 21 puana ulaştı.