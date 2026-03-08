Karşılaşmanın ilk bölümünde oyuna etkili başlayan Konyaspor, skor üstünlüğünü erken yakaladı. Hücumda rakip kalede baskı kuran yeşil-beyazlı ekip, Muleka'nın golüyle tribünlerini ayağa kaldırdı. Kasımpaşa ise golden sonra oyuna ortak olmaya çalıştı ve aradığı karşılığı penaltıdan buldu.
MULEKA İLE ÖNE GEÇTİ BENEDYCZAK CEVAP VERDİ
Konyaspor, maçın 17. dakikasında Jackson Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu golün ardından tempoyu koruyarak farkı artırma fırsatı aradı. Ancak Kasımpaşa, ilk yarının ilerleyen bölümünde kazandığı penaltıyla skoru eşitledi.
Karşılaşmanın 31. dakikasında topun başına geçen Adrian Benedyczak, penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. Böylece ilk yarıda denge yeniden sağlandı. Kasımpaşa, bu golle birlikte oyunun kontrolünü daha fazla eline almaya çalıştı.
İLK YARIDA PENALTI TRAFİĞİ BİTMEDİ
Mücadelenin ilk yarısında penaltılar maçın önüne geçen başlık haline geldi. Kasımpaşa, eşitlik golünün ardından bir kez daha penaltı kazandı. 45+8. dakikada topun başına geçen Pape Habib Gueye, bu fırsatı değerlendiremedi.
Konuk ekip, ilk yarı bitmeden öne geçme fırsatını kullanamazken Konyaspor soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
KONYASPOR'DAN PENALTI KARARINA TEPKİ
Karşılaşmada Kasımpaşa'nın beraberlik golünü getiren penaltı kararı, Konyaspor cephesinde tepkiyle karşılandı. Pozisyonun ardından yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Konyaspor, ilk yarının ardından yaptığı paylaşımda, "Bu pozisyonda ÇALINAN penaltı kararı sonrası ilk yarı 1-1 sona erdi." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Penaltı kararı, taraftarlar arasında da tartışma konusu oldu. Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri haline gelen pozisyon, maç sonrasında da gündemde kaldı.
VAR UYARISI SONRASI PENALTI KARARI GELDİ
Tepki çeken pozisyonun başlangıcında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Benedyczak, şutunu çıkarmak isterken Konyasporlu Adil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu kenardaki monitörde yeniden izledi.
İncelemenin ardından Öztürk, Adil'in topa müdahalesi sonrasında rakibinin ayağına temas ettiğini değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından topun başına geçen Benedyczak, 31. dakikada yaptığı vuruşla skoru 1-1'e taşıdı.
KONYASPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ
Maçın son bölümünde bu kez penaltı beklentisi Konyaspor cephesinde oluştu. Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada penaltı kazandı. Ancak bu karar da uzun süre gündemde kaldı.
Yaklaşık 3 dakikalık incelemenin ardından VAR uyarısıyla Konyaspor lehine verilen penaltı iptal edildi. Böylece karşılaşmanın son anlarında ev sahibi ekibin galibiyet fırsatı ortadan kalktı. VAR müdahaleleri, maçın sonucunu doğrudan etkileyen başlıklar arasında yer aldı.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Konyaspor ile Kasımpaşa sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa ise 21 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Gianniotis'in çeldiği meşin yuvarlağı Arif Boşluk auta attı.
17. dakikada sağ kanatta çizgiye inen Andzouana'nın ortasında ceza sahası içinde Muleka'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Benedyczak'ın şut çekeceği sırada Adil Demirbağ'ın müdahalesi sonrası VAR tavsiyesiyle kenara çağırılan hakem Ümit Öztürk, pozisyonu incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada beyaz noktanın başına geçen Benedyczak'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+2. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Olaigbe'nin pasında topla buluşan Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak Gianniotis'de kaldı.
45+5. dakikada Ben Ounes'in pasında topla buluşan Diabate kaleciden sıyrıldı. Boşta kalan topu alan Gueye ceza alanına girdiği sırada Uğurcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
45+8. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Gueye'nin şutunu kaleci Bahadır kurtardı.
72. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde Uğurcan'ın kafa pasında Jevtovic topu ağlarla buluşurdu ancak hakem Ümit Öztürk faul gerekçesiyle golü iptal etti.
83. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Tunahan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Enis Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+3. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde top Becao'nun eline çarparken, hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi.