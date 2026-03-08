Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Gaziantep FK, iç saha avantajını kullanarak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalıştı. Fatih Karagümrük ise savunmada direnç göstererek ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.
MAXIM GAZİANTEP FK'Yİ ÖNE GEÇİRDİ
İkinci yarıyla birlikte maçın temposu yükseldi. Gaziantep FK, aradığı golü 54. dakikada buldu. Alexandru Maxim'in kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti ve tribünleri ayağa kaldırdı. Bu golle birlikte Gaziantep temsilcisi karşılaşmada üstünlüğü eline aldı.
Öne geçtikten sonra skor avantajını korumak isteyen Gaziantep FK, rakibinin baskısını durdurmak için mücadele etti. Ancak konuk takım kısa süre içinde yanıt verdi.
SERGINHO CEVABI VERDİ
Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'nın golüne 63. dakikada karşılık verdi. Konuk ekipte Serginho sahneye çıktı ve attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golün ardından mücadelede yeniden denge sağlandı.
Kalan bölümde iki takım da galibiyet golünü bulmak için ataklarını sıklaştırdı. Buna rağmen son vuruşlarda istenen sonuç gelmedi ve mücadele 1-1 sona erdi.
GAZİANTEP FK'DE HASRET 4 MAÇA ÇIKTI
Bu sonucun ardından Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'nin ligde galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. Ev sahibi ekip hanesine 1 puan yazdırırken puanını 30'a çıkardı. İç sahada kazanma fırsatını değerlendiremeyen Gaziantep temsilcisi, taraftarı önünde önemli bir kayıp yaşadı.
Fatih Karagümrük ise zorlu deplasmandan aldığı puanla alt sıralardaki mücadelesini sürdürdü. Bu sezon yalnızca 3 galibiyet alan İstanbul ekibi, puanını 14'e yükseltti ve son sıradaki yerinde kaldı.
TRİBÜNLERDEN BURAK YILMAZ'A TEPKİ
Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK tribünlerinde teknik direktör Burak Yılmaz'a yönelik tepkiler öne çıktı. Başarılı geçmeyen haftaların ardından taraftarlar uzun süre deneyimli teknik adama tepki gösterdi. Tribünlerden önce "Burak Yılmaz istifa" sesleri yükseldi, ardından "Burası babanın çiftliği değil" tezahüratları duyuldu.
Mücadelenin son bölümünde de tepkiler devam etti. Taraftarlar, "Burak Yılmaz gelecek hesap verecek" diyerek tepkisini sürdürdü. Burak Yılmaz'ın ise tribünlere dönerek kafa salladığı görüldü. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte genç teknik adam doğrudan soyunma odasına yöneldi.
GÖZLER 26. HAFTAYA ÇEVRİLDİ
Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. İki takım da yeni haftada puan tablosunda daha rahat bir konuma gelmek için sahaya çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında kalecinin elinden kaçırdığı topa Bartuğ'un vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Biraschi'nin altıpas üzerinden vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.
9. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza yayı gerisinde topla buluşan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
11. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
13. dakikada Larsson'un uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Berkay Özcan'ın üst köşeye sert şutunda, kaleci Zafer topu kornere çeldi.
24. dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Perez'in ceza sahası dışında sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında Lungoyi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Gassama'nın kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'te kaldı.
37. dakikada Maxim'in ceza sahasına ortasında savunmanın arkasına düşen topu kontrol eden Gassama'nın ceza sahası sağ iç çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
47. dakikada Bartuğ Elmaz, rakip yarı alanın ortalarında kaleye sert vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
54. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Bayo'nun pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda, savunmaya çarpan top ters köşeden ağlarla buluştu: 1-0
56. dakikada Bayo'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.
63. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakibin kaptırdığı topu kontrol eden Tiago Çukur'un pasını alan Sergio Junior'un uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1
74. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında Yusuf'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin yerden sert şutunda, kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.
78. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı kornerde Bayo, arkada direğe doğru gelen topa sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
87. dakikada kullanılan taç sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu'nun gelişine vuruşunda, kaleci Grbic topu köşeden kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.