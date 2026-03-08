Fatih Karagümrük ise zorlu deplasmandan aldığı puanla alt sıralardaki mücadelesini sürdürdü. Bu sezon yalnızca 3 galibiyet alan İstanbul ekibi, puanını 14'e yükseltti ve son sıradaki yerinde kaldı.

Mücadelenin son bölümünde de tepkiler devam etti. Taraftarlar, "Burak Yılmaz gelecek hesap verecek" diyerek tepkisini sürdürdü. Burak Yılmaz'ın ise tribünlere dönerek kafa salladığı görüldü. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte genç teknik adam doğrudan soyunma odasına yöneldi.

GÖZLER 26. HAFTAYA ÇEVRİLDİ

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. İki takım da yeni haftada puan tablosunda daha rahat bir konuma gelmek için sahaya çıkacak.