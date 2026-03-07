Başakşehir, Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk golünü 13. dakikada Ömer Ali Şahiner attı. 39'da ise Alexis Antunes skoru dengeledi. İlk devre 1-1 sona erdi.
İki takım pozisyonlar bulmasına rağmen tabelayı değiştiremezken 69. dakikada sahneye çıkan Ivan Brnic, Yusuf Sarı'nın asistinde takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı. Ayrıca Trabzonspor maçından sonra yine fileleri sarsma sevinci yaşadı.
Mücadele 2-1 bitti.
GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU
Bu skorla turuncu lacivertliler puanını 42'ye yükselterek sarı kırmızılıların üzerine çıktı. İzmir ekibi de 42'de kaldı.
Nuri Şahin'in öğrencileri gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Stanimir Stoilov'un talebeleri ise Alanyaspor'u ağırlayacak.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI VE ÖZETİ
13. dakikada Fayzullayev'in sol çaprazdan ortasında arka direkte topu göğsüyle kontrol eden Ömer Ali Şahiner, altıpasın sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lis'in sağından ağlara gönderdi. 1-0
19. dakikada Allan'ın sol çaprazdan yaptığı ortada Juan'ın ceza sahası içinde bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer'in kurtarışı sonrası meşin yuvarlak üstten kornere gitti.
39. dakikada Ogün Bayrak'ın sağ taraftan yerden içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde Antunes, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
45. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Antunes'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtardı. Seken topa altıpasın üzerinde Heliton'un vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, çizgi üzerinden topu çıkardı. Dönen topu ceza sahası sol çaprazda önünde bulan Juan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü ve ardından savunma topu uzaklaştırdı.
51. dakikada Miroshi'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Juan, pasını Jeferson'a verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada Antunes'in soldan içeri çevirdiği topu kontrol eden Jeferson'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi.
69. dakikada RAMS Başakşehir ikinci golünü buldu. Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Brnic, ceza sahası sol çaprazından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı.