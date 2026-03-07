Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Başakşehir, Süper Lig'de Göztepe'yi evinde 2-1 mağlup etti.

Ömer Ali Şahiner 13. dakikada Başakşehir'i öne geçirdi, Alexis Antunes 39. dakikada Göztepe'yi eşitledi.

Ivan Brnic 69. dakikada Yusuf Sarı'nın asistinde Başakşehir'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

Başakşehir 42 puana yükselerek Göztepe'nin üzerine çıktı, Göztepe 42 puanda kaldı.

Başakşehir gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek, Göztepe ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

Başakşehir, Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk golünü 13. dakikada Ömer Ali Şahiner attı. 39'da ise Alexis Antunes skoru dengeledi. İlk devre 1-1 sona erdi. İki takım pozisyonlar bulmasına rağmen tabelayı değiştiremezken 69. dakikada sahneye çıkan Ivan Brnic, Yusuf Sarı'nın asistinde takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı. Ayrıca Trabzonspor maçından sonra yine fileleri sarsma sevinci yaşadı. Mücadele 2-1 bitti.

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında RAMS Başakşehir ile Göztepe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda RAMS Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer (solda) ile Göztepe oyuncusu Allan Godoi Santos (3) mücadele etti. (Fotoğraf: AA) GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU Bu skorla turuncu lacivertliler puanını 42'ye yükselterek sarı kırmızılıların üzerine çıktı. İzmir ekibi de 42'de kaldı. Nuri Şahin'in öğrencileri gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Stanimir Stoilov'un talebeleri ise Alanyaspor'u ağırlayacak.