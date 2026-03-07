CANLI YAYIN
İstanbul'da nefes kesen maç! Başakşehir - Göztepe: 2-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. İstanbul ekibinin gollerini Ömer Ali Şahiner ve Ivan Brnic atarken sarı kırmızılılara Alexis Antunes'in sayısı yetmedi.

  • Başakşehir, Süper Lig'de Göztepe'yi evinde 2-1 mağlup etti.
  • Ömer Ali Şahiner 13. dakikada Başakşehir'i öne geçirdi, Alexis Antunes 39. dakikada Göztepe'yi eşitledi.
  • Ivan Brnic 69. dakikada Yusuf Sarı'nın asistinde Başakşehir'e galibiyeti getiren golü kaydetti.
  • Başakşehir 42 puana yükselerek Göztepe'nin üzerine çıktı, Göztepe 42 puanda kaldı.
  • Başakşehir gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek, Göztepe ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

Başakşehir, Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk golünü 13. dakikada Ömer Ali Şahiner attı. 39'da ise Alexis Antunes skoru dengeledi. İlk devre 1-1 sona erdi.

İki takım pozisyonlar bulmasına rağmen tabelayı değiştiremezken 69. dakikada sahneye çıkan Ivan Brnic, Yusuf Sarı'nın asistinde takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı. Ayrıca Trabzonspor maçından sonra yine fileleri sarsma sevinci yaşadı.

Mücadele 2-1 bitti.

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında RAMS Başakşehir ile Göztepe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda RAMS Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer (solda) ile Göztepe oyuncusu Allan Godoi Santos (3) mücadele etti. (Fotoğraf: AA)

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Bu skorla turuncu lacivertliler puanını 42'ye yükselterek sarı kırmızılıların üzerine çıktı. İzmir ekibi de 42'de kaldı.

Nuri Şahin'in öğrencileri gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Stanimir Stoilov'un talebeleri ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında RAMS Başakşehir ile Göztepe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda RAMS Başakşehir oyuncusu Umut Güneş (sağda) ile Göztepe oyuncusu Anthony Dennis (solda) mücadele etti. (Fotoğraf: AA)

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI VE ÖZETİ

13. dakikada Fayzullayev'in sol çaprazdan ortasında arka direkte topu göğsüyle kontrol eden Ömer Ali Şahiner, altıpasın sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lis'in sağından ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada Allan'ın sol çaprazdan yaptığı ortada Juan'ın ceza sahası içinde bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer'in kurtarışı sonrası meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

39. dakikada Ogün Bayrak'ın sağ taraftan yerden içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde Antunes, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

45. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Antunes'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtardı. Seken topa altıpasın üzerinde Heliton'un vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, çizgi üzerinden topu çıkardı. Dönen topu ceza sahası sol çaprazda önünde bulan Juan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü ve ardından savunma topu uzaklaştırdı.

51. dakikada Miroshi'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Juan, pasını Jeferson'a verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada Antunes'in soldan içeri çevirdiği topu kontrol eden Jeferson'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi.

69. dakikada RAMS Başakşehir ikinci golünü buldu. Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Brnic, ceza sahası sol çaprazından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

