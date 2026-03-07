Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak derbi öncesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) ataması da açıklandı.

VAR'DA ÖMER FARUK TURTAY GÖREV YAPACAK

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.