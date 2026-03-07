CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde VAR görevini Ömer Faruk Turtay üstlenecek. Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede AVAR olarak ise Gökhan Barcın görev yapacak.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak derbi öncesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) ataması da açıklandı.

VAR'DA ÖMER FARUK TURTAY GÖREV YAPACAK

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu-2
AVAR GÖREVİ GÖKHAN BARCIN'DA

Derbide Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Gökhan Barcın görev yapacak. Kritik mücadelede hakem ekibinin vereceği kararlar, derbinin gidişatında belirleyici olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler