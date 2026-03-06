Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonuna ilişkin lig başlangıç tarihlerini duyurdu. Federasyon yönetim kurulunun 4 Mart 2026'da gerçekleştirdiği toplantının ardından Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yeni sezon takvimi açıklandı.

SÜPER LİG 14 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

TFF'nin aldığı karara göre Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Trendyol 1. Lig'de ise yeni sezonun ilk karşılaşmaları 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.